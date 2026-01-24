Inelsa Solar Asmubal regresa a Coirón para enfrentarse al líder Rocasa en un partido muy complicado

Tras dos jornadas consecutivas a domicilio, el Inelsa Solar Asmubal regresa a Coirón (20.30 horas) por primera vez en lo que va de año para medirse al líder Rocasa.

Sin duda, partido muy complicado para un cuadro meañés, más aún con las ausencias de Laura Miniño, máxima goleadora de la liga, y de la brasileña Nicole Luz, que está pendiente de tramitación de permiso para su regreso a España.

Enfrente un Rocasa que cuenta con un ataque letal y un sólido 6-0 atrás que combina con defensas 4-2 adelantadas cuando detecta problemas en la circulación rival. Ante ello, Juan Costas apelará a su propia defensa para que su equipo se espolee desde aquí.

En Primera Autonómica masculina, comienza la segunda vuelta, con el Rasoeiro recibiendo en el Novo Monte da Vila al Novás B (16.30 horas). Tratarán de hacer tábula rasa los de Pablo Sixto, y partir sin tapujos con el objetivo único de la permanencia. El partido ante el Novas es uno de los marcados en rojo para ello: los rosalinos son antepenúltimo, con tres puntos de ventaja sobre el Rasu que es colista.

Noticias relacionadas

Por su parte, en Segunda, partido de rivalidad hoy en Coirón (18.00 horas) entre Asmubal y un Sanxenxo que lucha por el liderado con el Arteixo. Los meañeses, a falta de tres jornadas, pelean por la preciada cuarta plaza que daría derecho a jugar la segunda fase por el ascenso. Mientras, el Arousa viaja hoy a Lugo para medirse al Millavén (16.00 horas).