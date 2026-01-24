Cinco jugadores del Os Ingleses representarán a Galicia en el Campeonato de España de selecciones autonómicas en Madrid

Cinco jugadores del Os Ingleses participarán con Galicia en la fase final del Campeonato de España de selecciones autonómicas de segunda división en Madrid.

Los convocados son Nizam García, Gael Hurtado y Bruno Losada en categoría M16, y Brais Gallego y Sergio Ramos en M18. Además, los M16 están dirigidos por un histórico del club vilagarciano, Chamy Doval, que forma parte del cuerpo técnico de la Federación Galega. Ambas selecciones jugarán un doble enfrentamiento ante Cantabria y Baleares.

Los cinco seleccionados, junto a otros tres compañeros que también llevan entrenando con la selección en el último año: Lucas García (M18), Martín Oubiña y Xián Rodríguez (M16), representan el trabajo de base y de continuidad que caracteriza a club.

Todos empezaron a jugar en la escuelas del Os Ingleses desde niños y llevan creciendo dentro de la estructura del club hasta llegar a esta convocatoria por Galicia.