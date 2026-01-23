Luces y sombras en el paso de ecuador para la representación arousana

A la temporada en el Grupo 1 de 3ª RFEF ya le han pasado por encima 17 jornadas y, con el ecuador cruzado, en O Salnés conviven tres relatos muy distintos. Arosa, Céltiga y Juventud de Cambados sí coinciden en un punto, en la sensación de haber merecido algo más de lo que tienen.

Los vilagarcianos, con Gonzalo Fernández al mando y el peso de un club acostumbrado a mirar hacia arriba, se ha instalado en la zona noble con 30 puntos y una hoja de servicios que suena a candidatura: solo tres derrotas en toda la primera vuelta, 31 goles a favor y una sensación permanente de estar en partido incluso cuando el marcador se tuerce.

El objetivo, en su caso, no se discute: ascender, ya sea por la vía directa de la primera plaza o por un play off siempre caprichoso. Y por eso mismo, porque vive en ese escalón donde las cuentas se hacen con lupa, su primera vuelta deja una lectura doble: el Arosa tiene argumentos de aspirante, pero también ha pagado un precio claro por no rematar lo suficiente. Seis empates son un colchón cuando la liga aprieta, pero pueden ser también una losa cuando el líder se escapa. En una categoría donde casi nadie regala nada, ganar poco y empatar mucho se parece a caminar siempre con un pie en el acelerador y otro en el freno.

La foto más representativa de lo que es hoy el Arosa se vio en el derbi en A Illa, un 3-4 de esos que no se explican por una sola cosa, sino por la insistencia. Fue un partido de ida y vuelta, con momentos de dominio alterno, y que acabó cayendo del lado arlequinado en el último suspiro. Ese tipo de victorias no solo suman tres puntos: construyen carácter y dejan una idea para la segunda vuelta, la de que el equipo tiene recursos para ganar en días complicados.

Los derbis marcaron la parte final de la primera vuelta. / Noe Parga

La otra cara de su primera mitad de curso apareció cuando le tocó medirse lejos de casa con algunos de los equipos fuertes del grupo: ahí llegaron golpes duros y derrotas que no solo restan, sino que marcan la frontera entre estar arriba y ser el de arriba. El Arosa ha mostrado pegada y capacidad para generar ocasiones, pero necesita que esa producción se traduzca con más frecuencia en victorias, sobre todo a domicilio. Si quiere convertir el objetivo del ascenso en un camino real, su clave pasa por dos cosas muy concretas: mejorar su rendimiento fuera y convertir empates en triunfos, aunque sea con esa victoria corta que tantas ligas decide.

Si el Arosa vive en la exigencia del aspirante, el Céltiga protagonizó la primera vuelta que todo recién ascendido sueña sin atreverse a pedirla. Con Luis Carro en el banquillo, el equipo de A Illa ha sido el nombre propio inesperado de esta mitad inicial: 26 puntos, séptima plaza, ocho victorias y la etiqueta de revelación colgada con toda justicia. Lo más llamativo de su trayectoria no es solo la posición, sino el modo en el que la ha conquistado. El Céltiga no ha aterrizado en la categoría para resistir encerrado en su área; ha jugado con personalidad, ha sido capaz de competir de tú a tú y, sobre todo, ha demostrado que tiene gol y atrevimiento para ganar partidos. Sus 27 tantos a favor lo sitúan entre los equipos más productivos y explican por qué no se le ha visto encogido ni siquiera en escenarios exigentes.

Pero ese mismo carácter también deja una debilidad expuesta: la montaña rusa. Siete derrotas en 17 partidos son el precio de un equipo que se atreve, que va a por los encuentros y que, cuando la moneda sale cruz, se queda sin red. El derbi ante el Arosa fue un ejemplo perfecto: estuvo dentro del partido, encontró maneras de responder y aun así se le escapó en el tramo final. Para un recién ascendido, ese tipo de derrotas tienen un punto de aprendizaje inevitable: la diferencia entre competir y puntuar suele estar en los detalles de concentración, en la gestión emocional de los últimos minutos y en saber cuándo tocar pausa.

La segunda vuelta del Céltiga, si su objetivo es la permanencia, pasa menos por cambiar lo que es y más por afinar lo que ya tiene: sostener mejor los partidos cuando no le son favorables, rascar puntos en días grises y convertir alguna derrota en empate. Si logra rebajar esa volatilidad sin perder valentía, no solo tendrá la salvación encarrilada: seguirá mirando a la zona alta con el descaro que le ha hecho especial.

El Cambados ha compensado su falta de gol con una fortaleza defensiva notable. / Iñaki Abella

Y luego está el Juventud de Cambados, que vive una historia distinta, casi de reconstrucción emocional. Volver a la categoría 27 años después no es solo un dato: es una manera de entrar en la liga. El equipo de Rubén Cornes, «Pénjamo», ha abordado la primera vuelta con el pragmatismo de quien sabe dónde está su batalla. Sus 17 puntos, con solo tres victorias pero ocho empates, describen a un conjunto que ha entendido que, para un recién ascendido, la permanencia se cocina muchas veces a fuego lento.

El Cambados no ha destacado por un caudal ofensivo alto —14 goles en 17 jornadas—, pero sí por un rasgo que sostiene proyectos: recibe poco para lo que suele sufrir un equipo que llega nuevo. Encajar 15 en esta primera vuelta habla de orden, de trabajo y de una idea: si no puedes ganar, al menos no te rompas.

Su tramo final de primera vuelta refuerza esa identidad. Tras semanas de dificultades, el equipo fue capaz de enlazar partidos sin perder, de rascar empates y de cortar la sensación de caída. En una liga tan larga, esas mini-rachas de estabilidad valen oro, porque no solo suman puntos: sostienen la confianza del vestuario y mantienen viva a la afición. Ahora bien, si quiere que la permanencia no dependa de una angustia final, el Cambados necesita encontrar una fuente extra de victorias. Su clave para la segunda vuelta está a través de detalles como el balón parado, un mayor acierto en las áreas o una versión más agresiva en casa.

Con la segunda vuelta por delante, los tres equipos llegan con deberes claros y realistas. El Arosa necesita dar un paso adelante fuera de casa y elevar su ratio de victorias si quiere sostener una candidatura al ascenso sin depender de tropiezos ajenos. El Céltiga debe conservar su identidad de equipo atrevido, pero aprender a gestionar partidos para que su valentía no se traduzca en demasiadas derrotas. Y el Cambados tiene que mantener su orden defensivo y añadir gol o determinación en momentos clave para que la supervivencia no sea solo resistir, sino empezar a ganar los encuentros que hoy se le quedan en tablas. En la segunda vuelta, la cuestión será quién consigue modificar su propio guion sin traicionarse.