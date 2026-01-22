Óscar Castaño: «Prefiero no anotar y ganar cada partido»

Pocos días después de la importante victoria del Sigaltec ante el Perfumerías Avenida de Salamanca en el pabellón Sara Gómez (77-75), todavía está muy reciente la proeza protagonizada por Óscar Castaño. El base de los vilagarcianos se fue hasta los 42 puntos anotados y 53 puntos de valoración en una actuación que quedará en los anales de la historia del baloncesto arousano.

Tal y como le caracteriza, el canterano del CLB hace gala de su humildad a la hora de poner en valor el hecho de cortar una mala racha de resultados ante uno de los equipos llamados a pelear por el título de liga: «Quizá venían con cierta relajación y el viaje de Salamanca le pesa a cualquiera. Ellos tienen mucho dominio físico, sobre todo en el rebote, pero todo el equipo hizo un gran trabajo para igualarles debajo de tableros».

Acerca de su prodigiosa demostración anotadora, Castaño reconoce que «empezó a haber más huecos en su defensa para penetrar. También encontramos muchos tiros abiertos, pero fallamos más de la cuenta». La ausencia por lesión de su compañero Pablo Fernández, máximo anotador del Sigaltec, sabía que le daría más responsabilidad ofensiva: «Son 15 o 20 tiros que había que repartir y me iba a tocar una cuota mayor en la anotación. Traté de ser agresivo a la hora de llegar a la zona y también tuve más tiros de tres puntos con el acierto necesario».

Como buen líder, también tiene palabras de elogio para sus compañeros y su entrenador: «Álvaro hizo un gran trabajo en la defensa de los pívots y todo el equipo estuvo increíble. Sé que no es casualidad por todo lo que trabajamos cada día con Luis. Fue un partido perfecto en lo individual y un enorme mérito en lo colectivo». También tuvo un aparte para la vuelta al equipo de Borja López tras dejar atrás su lesión de larga duración: «Es una alegría enorme. Sin prisas, pero nos va a ayudar mucho y su triple en el partido llegó en un momento muy importante. Fue una canasta de carácter».

Castaño pone en valor el trabajo de todo el equipo y el apoyo de la grada en el Sara Gómez. / Noe Parga

De lo que tampoco duda Óscar Castaño es en lo referente a la importancia del triunfo: «Fue muy importante por el momento que teníamos después de una serie de derrotas. Además, refuerza al 100% el discurso de que en la liga le puedes ganar a quien sea, no solo los de abajo».

Es precisamente en el hecho de perder duelos ante rivales llamados a pelear por la permanencia, objetivo de los vilagarcianos, lo que remarca la autoexigencia de Castaño: «No podemos perder tres seguidos con los equipos que tenemos por debajo». A la hora de encontrar una explicación a la condición de matagigantes del Sigaltec, Óscar Castaño considera que «creo que la tensión se nota cuando no tienes nada que perder. Contra un equipo que sabes que puedes ganar y deberías ganar, esa tensión, creo que juega en nuestra contra».

Tampoco escapa a la valoración del capitán el apoyo que está recibiendo el equipo en el Sara Gómez: «Es espectacular el ambiente en el pabellón. Todos los días lo veo muy lleno y se nota la conexión con la grada. El año pasado en la fase fue increíble, pero nunca pensamos que íbamos a tener tanta gente como esta temporada en el pabellón. Es un auténtico placer».

El equipo de Luis Gabín está logrando grandes victorias como local. / Noe Parga

Siempre dejando claro que prioriza la victoria a cualquier exhibición personal, Óscar Castaño tiene claro que «si tengo que elegir prefiero no meter ni una canasta y ganar». Ello no es óbice para reconocer que ese derroche de calidad ofensiva «refuerza las horas que haces en el pabellón trabajando con Luis, con los compañeros... Te hace mejor en cuanto en confianza, pero también tengo claro que un día metes 40 y al siguiente puedes hacer un partido horrible. Lo importante es que el equipo siga en 3ª FEB la próxima temporada».

La próxima visita del Sigaltec es el sábado al Chantada, otra de las plazas complicadas de la categoría. Un rival al que los de Luis Gabín ya le han ganado dos veces esta temporada, pero Castaño tiene clara la dificultad de la empresa: «Han hecho varios fichajes y es un equipo muy diferente al de pretemporada y al de la primera vuelta. Creo que van a ir hacia arriba y seguro que estarán muy alerta contra nosotros, pero vamos con la máxima motivación para conseguir romper nuestra dinámica fuera de casa».