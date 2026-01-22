Andrea Dorado reina en la provincia

Andrea Dorado se proclamó campeona femenina en el Campeonato Provincial, donde terminó décima de la clasificación general y se quedó a tan solo un punto del podio absoluto. El torneo, organizado por la Fundación Deportiva de Vilagarcía y el Club Xadrez Fontecarmoa, se celebró en A Peixería con la disputa de las cuatro categorías restantes del campeonato y cuatro rondas correspondientes a la competición sénior en la segunda y definitiva parte de la fase final rozando los 300 participantes.

En la categoría benjamín, Álvaro Freijeiro fue el mejor vilagarciano al concluir quinto, mientras que su compañera Sabela Cores se convirtió en campeona femenina benjamín al finalizar séptima del cuadro. En infantiles, el triunfo final fue para el vigués David Álvarez, del Lucena, y el primer jugador del club vilagarciano fue Ero Carballa, que terminó en la decimoquinta posición. El título juvenil se lo llevó Mateo Rey, del Lucena de Vigo, con un papel protagonista para el Fontecarmoa gracias al subcampeonato de César Oubiña, que ocupó el segundo escalón del podio.

En el abierto sénior, el Maestro FIDE Manuel Fungueiro, del Karpov de Pontevedra, se alzó con el campeonato, seguido por Bernardo Rebollo, de la Escola de Xadrez Pontevedra, y el Maestro Candidato, David Torres, del Breogán de O Grove. El desenlace se resolvió en una última partida especialmente intensa entre los dos maestros que llegaron con opciones al título.

Noticias relacionadas

Además del triunfo femenino de Dorado, la representación local completó una jornada notable con Juan Bosco Padín, séptimo; Andrés Varela, noveno; y Óscar Victorero, undécimo, en un campeonato que volvió a situar a Vilagarcía como epicentro del ajedrez provincial por participación y nivel.