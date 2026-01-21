Teresa Portela brinda una lección olímpica de valores

El IES Armando Cotarelo Valledor de Vilagarcía vivió una jornada histórica con la visita de Teresa Portela, la deportista española con mayor número de participaciones en Juegos Olímpicos y un referente internacional de esfuerzo, constancia y humildad.

La piragüista gallega, natural de Aldán, acudió al centro no solo para mostrar sus medallas y logros deportivos, sino para compartir con el alumnado de 1º de ESO una experiencia vital marcada por la disciplina y la superación personal. La visita se enmarca en su iniciativa de acercar los valores del deporte de élite al ámbito educativo.

Durante su ponencia, la deportista residente en O Grove insistió en que el éxito no se mide únicamente por el metal de las medallas, sino por el camino recorrido para alcanzarlas. A lo largo de su intervención abordó varios ejes clave. En primer lugar, la gestión del esfuerzo, destacando la importancia de la disciplina diaria y de una planificación constante para lograr cualquier objetivo, ya sea académico o deportivo. También habló de la superación y la resiliencia, explicando cómo afrontar las derrotas y los momentos difíciles para convertirlos en aprendizaje y motivación.

La deportista subrayó igualmente la relevancia de la salud y los hábitos de vida, poniendo el acento en una alimentación equilibrada y en el descanso como pilares fundamentales del rendimiento físico e intelectual. Por último, dedicó una parte de su charla al papel de la mujer en el deporte, animando especialmente a las alumnas a romper barreras y a perseguir sus sueños con determinación y confianza.

El alumnado del Armando Cotarelo tuvo la oportunidad de interactuar directamente con Teresa Portela en un turno de preguntas marcado por la cercanía y la participación. La deportista respondió con naturalidad y dejó un mensaje claro que quedó grabado en la comunidad educativa: «Con el trabajo adecuado, lo que parece imposible puede estar al alcance de la mano».

