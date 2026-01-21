Piragüismo | Formación
Teresa Portela brinda una lección olímpica de valores
Los alumnos del IES Armando Cotarelo Valledor de Vilagarcía disfrutaron ayer de una masterclass en ejemplo, superación y perseverancia. La deportista española que más participaciones olímpicas tiene, Teresa Portela, personificó a los alumnos los valores del deporte y de la vida.
El IES Armando Cotarelo Valledor de Vilagarcía vivió una jornada histórica con la visita de Teresa Portela, la deportista española con mayor número de participaciones en Juegos Olímpicos y un referente internacional de esfuerzo, constancia y humildad.
La piragüista gallega, natural de Aldán, acudió al centro no solo para mostrar sus medallas y logros deportivos, sino para compartir con el alumnado de 1º de ESO una experiencia vital marcada por la disciplina y la superación personal. La visita se enmarca en su iniciativa de acercar los valores del deporte de élite al ámbito educativo.
Durante su ponencia, la deportista residente en O Grove insistió en que el éxito no se mide únicamente por el metal de las medallas, sino por el camino recorrido para alcanzarlas. A lo largo de su intervención abordó varios ejes clave. En primer lugar, la gestión del esfuerzo, destacando la importancia de la disciplina diaria y de una planificación constante para lograr cualquier objetivo, ya sea académico o deportivo. También habló de la superación y la resiliencia, explicando cómo afrontar las derrotas y los momentos difíciles para convertirlos en aprendizaje y motivación.
La deportista subrayó igualmente la relevancia de la salud y los hábitos de vida, poniendo el acento en una alimentación equilibrada y en el descanso como pilares fundamentales del rendimiento físico e intelectual. Por último, dedicó una parte de su charla al papel de la mujer en el deporte, animando especialmente a las alumnas a romper barreras y a perseguir sus sueños con determinación y confianza.
El alumnado del Armando Cotarelo tuvo la oportunidad de interactuar directamente con Teresa Portela en un turno de preguntas marcado por la cercanía y la participación. La deportista respondió con naturalidad y dejó un mensaje claro que quedó grabado en la comunidad educativa: «Con el trabajo adecuado, lo que parece imposible puede estar al alcance de la mano».
