Balonmano | 1ª Autonómica
El Rasoeiro nada pudo hacer ante un Artai muy superior (22-35)
El Paraíso do Marisco Rasoeiro sucumbió ante el líder Artai por 22-35. Superior en todas la facetas, el equipo de Poio puso distancia ya en los primeros compases para irse con cómoda ventaja al descanso (7-13).
La segunda parte sobró. Conscientes de su superioridad, el técnico del Poio, Víctor Castro, aprovechó para repartir minutos entre todo su plantel ante un Rasu que continúa como colista con solo 2 puntos.
En Segunda Autoinómica, el duelo de rivalidad entre el Arousa y el Asmubal meañés se saldó con la victoria de este último por 23-25. Partido igualado el que se vivió en Carril y que al descanso llegaba con un 11-11.
Solo en el último cuarto de hora, el cuatro meañés se hizo con la delantera, alternando con algunos empates, el último con un 23-23. Ahí, sendos goles del pivote Dasilva y el primera línea Thiago de Oliveira (14 dianas para el brasileño), más un exclusión en el Balonmán Arousa, dio la puntilla al cuadro local dejando a los meañeses en la cuarta plaza.
