Fútbol | 2ª División
Pibe ficha por el Aktobe de Kazajistán
El cambadés inicia «con ilusión» una nueva etapa tras abandonar la Leonesa
Agustín Pastoriza «Pibe» iniciará una nueva etapa en el fútbol de Kazajistán tras su fichaje por el FC Aktobe, a donde llega procedente de la Cultural Leonesa.
La salida del futbolista criado en Cambados y de origen argentino ha sido una de las sorpresas dentro de las cuatro salidas que se han registrado que dirige José Ángel Ziganda. Su notable número de minutos durante la primera vuelta en el equipo del Reino de León convertía en poco probable su salida, pero finalmente se ha producido.
Quien ya debutó en Primera División en su época de canterano del Betis, inicia su primera etapa futbolística en el extranjero después de ser protagonista en el ascenso a Segunda División del que era su actual equipo hasta hace escasos días.
En una entrevista concedida a su nuevo club, Pibe destaca la «ilusión» con la que inicia su nueva aventura en la primera liga kazaja en un histórico de la misma.
