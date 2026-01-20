Senín dirige un entrenamiento de lucha sambo en Santiago

El técnico vilagarciano Andrés Senín, fue el encargado de dirigir un entrenamiento para 60 sambokas de la Federación Galega de Loita, cuyo principal objetivo era la preparación para el Campeonato Galego de Sambo que se va a disputar el día 31 en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo.

En esa concentración, que se llevó a cabo en el Centro Deportivo CJC Los Tilos de Santiago de Compostela, también participaron ocho vilagarcianos pertenecientes al Judo Club Senín-Centro Deportivo Ikigai de Vilagarcía.

La concentración, explican desde el club, pone de manifiesto el buen momento que atraviesa el sambo en Galicia, así como la importancia de estos encuentros para fortalecer la base y preparar a los atletas para las competiciones oficiales.