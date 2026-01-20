El Asmubal se sobrepone a la adversidad

El Inelsa Solar Asmubal recupera la sexta plaza a costa del la Sar, al ganarle en Redondela por 28-30 en un partid igualado. Lo hizo, además, con las meañesas mermadas por las bajas y a las que, en el primer tiempo, se le sumó la de su goleadora Laura Miniño. Pese a la adversidad, las de Juan Costas exhibieron tesón en una gran segunda parte, con el gran papel de las juveniles, Muñiz, Domínguez y Vera, que no se amilanaron sobre la cancha.

El choque arrancó con un parcial de 3-1, al que contestó el Inelsa Solar con un 0-4 y ponerse arriba (3-4). Pero a ello le siguió un 0-6 adverso que abrió una brecha preocupante (9-4). Aun así aguantó el tirón el cuadro meañés y en minuto 21 con un gol de Laura Miniño se enganchaban de nuevo al partido (10-9). Estaba resultando una primera parte de tirones de la Sar, ante un Inelsa Solar lento y previsible en su ataque, entregado en muchas acciones a que Laura Miniño decidiera desde su lateral izquierdo. Para más inri, en el 26 su sumaba la adversidad cuando, en una acción atacante y su gol, Laura Miniño quedó lesionada en el área rival con sangre de por medio, no parando la pareja arbitral el contragolpe de las locales que, con una más en la cancha, ponían el 15-11. Las protestas del banco meañés le costó la exclusión del segundo, Pablo González, y quedarse las meañesas con una menos en cancha por sanción y, añadido, la retirada a vestuarios entre lágrimas de Laura Miniño con el tabique nasal dañado. El 16-11 al descanso, y con la artillera lesionada, no parecía nada halagüeño el partido para las meañesas en la segunda parte.

Pese a la adversidad, las de Juan Costas se conjuraron para echar el resto. Bien aleccionadas en vestuarios, el equipo regresó muy enchufado en el ajuste de su defensa, con una Vanesa Domínguez imperial en el centro, mientras que arriba pasaron a encarar y a soltar con decisión el brazo

Así, de partida, le endosaron al rival un 1-8 de parcial que las ponía arriba en el minuto 38 (17-19). A partir de ahí, partido muy igualado con sucesivos empates y alternancias en el marcador por la mínima. En el 56 y con 27-27 en el marcador, dos siete metros consecutivos transformados por la argentina Arangio y la juvenil meañesa Domínguez le colocaban con un 27-29 en el electrónico, y dos minutos por jugar. A la acción siguiente, gol de la Sar (28-29) y partido abocada a un final de infarto. La defensa a toda pista, posibilitó a la Sar recuperar balón y disponer de acción para el empate a falta de 75 segundos. Pero las redondelanas marraron en la circulación ante la presión de Vanesa Domínguez, que se hizo con la pelota y, en la contra, hacérsela llegar a Sabela Miniño en el extremo para cerrar el choque a falta de 21 segundos (30-28).

Juan Costas valoraba la victoria: «con la bajas se puso muy complicado -reconocía-, pero ajustamos muy bien la defensa en la segunda parte, y arriba, todas las jugadores se implicaron en la resolución, valorando el gran partido Raquel Muñiz, Alba Domínguez y Claudia Vera, cuya condición de juveniles no se notó sobre la chanca».