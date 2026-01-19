Fútbol | 2ª RFEF
Un tanto tempranero deja sin opciones al Atlético Villalonga
Un tempranero tanto de Raquel Aira sirvió para derrotar al Atlético Villalonga, que sigue sin conseguir una victoria que necesita para salir del último puesto de la clasificación. El encuentro no pudo empezar peor para las azules que, en el minuto 3, ya se encontraron con el tanto en contra. Las pupilas de Fran Doval buscaron la igualada y gozaron de varias ocasiones, al menos, para conseguir empatar, pero fallaron ante la puerta de Noe Rivarola.
Las celestes se encuentran a nueve pintos de la salvación que, en estos momentos marca el Deportivo B y recibirán al líder en San Pedro el próximo día 31, un difícil rival para sumar los puntos que tanto necesita.
Ficha Técnica:
1-0
Madrid B - A. Villalonga
MADRID B: Noe Rivarola, Natalia Serrano, Marina, Sofía, Claudia (Zaira, m. 65), Raquel Aira (Zoe, m. 65), Amara, Candela, Noa (Sara Caparroz, m. 73), Ángela y María Aymerich (Celia, m. 37).
ATLÉTICO VILLALONGA: Nerea Bermudo, Eva Valverde (Andrea, m. 49), Sara García, Candela Otero, Lau Martínez (Noe Perewira, m. 46), Noa, Ángela (Sabela, m. 90), María Gómez, Lucía Pérez, Syria (Emma, m. 77) y Paula.
GOL: 1-0, m. 3: Raquel Aira.
ÁRBITRO: Judith Barcala Salcedo. Amonestó a la local Amara.
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
- Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
- Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
- Fontaneros y electricistas de Vigo, incapaces de asumir nuevos encargos
- El Concello de Vigo renovará uno de los aparcamientos más utilizados en Balaídos
- Arrancan en febrero las obras para devolver a la vida un centenario edificio de la calle Progreso
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9