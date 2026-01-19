Un tanto tempranero deja sin opciones al Atlético Villalonga

Un tempranero tanto de Raquel Aira sirvió para derrotar al Atlético Villalonga, que sigue sin conseguir una victoria que necesita para salir del último puesto de la clasificación. El encuentro no pudo empezar peor para las azules que, en el minuto 3, ya se encontraron con el tanto en contra. Las pupilas de Fran Doval buscaron la igualada y gozaron de varias ocasiones, al menos, para conseguir empatar, pero fallaron ante la puerta de Noe Rivarola.

Las celestes se encuentran a nueve pintos de la salvación que, en estos momentos marca el Deportivo B y recibirán al líder en San Pedro el próximo día 31, un difícil rival para sumar los puntos que tanto necesita.