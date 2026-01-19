Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Tercera RFEF

Homenaje emotivo a Javi Vidal en A Illa

La placa conmemorativa fue entregada por los presidentes de la Federación española y gallega

Un momento del homenaje que se le tributó a Javi Vidal durante el descanso del Céltiga-Arosa

Un momento del homenaje que se le tributó a Javi Vidal durante el descanso del Céltiga-Arosa / Noe Parga

R. A.

A Illa

En el descanso del encuentro entre el Céltiga y el Arosa, el club de A Illa homenajeó a Javi Vidal, retirado al término de la campaña pasada tras 22 años en el Céltiga , pasando por todas las categorías de la entidad hasta llegar al primer equipo. Se le entregó una placa de recuerdo de manos del presidente de la Real Federación Española, Rafael Louzán, que asistió al encuentro junto al presidente de la Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto y del máximo representante del club, José Ricardo Dios.

Vidal fue clave durante muchos años en el once inicial, además de ser el capitán del equipo sénior, viviendo hasta tres ascensos del Céltiga a Tercera durante su carrera como futbolista.

