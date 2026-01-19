Homenaje emotivo a Javi Vidal en A Illa

En el descanso del encuentro entre el Céltiga y el Arosa, el club de A Illa homenajeó a Javi Vidal, retirado al término de la campaña pasada tras 22 años en el Céltiga , pasando por todas las categorías de la entidad hasta llegar al primer equipo. Se le entregó una placa de recuerdo de manos del presidente de la Real Federación Española, Rafael Louzán, que asistió al encuentro junto al presidente de la Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto y del máximo representante del club, José Ricardo Dios.

Vidal fue clave durante muchos años en el once inicial, además de ser el capitán del equipo sénior, viviendo hasta tres ascensos del Céltiga a Tercera durante su carrera como futbolista.