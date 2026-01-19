BTT
Deaño y Lois vencen en Armenteira
Unos 250 ciclistas participaron en la I Copa de Resistencia BTT disputada en el Castrove
Rubén Deaño, del Ourense Termal, y Lara Lois, del Xesteiras, fueron los vencedores en la I Copa Galega de Resistencia BTT que se disputó ayer en las inmediaciones del Campo de Golf de Armenteira, sobre un circuito muy técnico de unos 7,5 kilómetros de longitud. Rubén Deaño fue el mejor de la treintena de deportistas que participaron en la categoría Elite, completando el recorrido con un tiempo de 2:37:08, superando en más de un minuto a Daniel García, del Xesteiras (2:38:47) y a Alejandro Silva, del Gallardo Armenteira Bike Team, que cruzó la línea de llegada con un tiempo de 2:44:18.
En la categoría femenina, Lara Lois fue la clara dominadora de la prueba, cruzando la línea de llegada con un tiempo de 2:40:31, mientras que la segunda plaza fue para Raquel Román, del Extol-Zambora, que completó el recorrido con un tiempo de 2:52:18. El podio lo completó Rebeca Muñoz, a una vuelta de la vencedora.
En las categorías sub-23, los vencedores fueron Vicente Allo, del Chantadino (2:50:04) y Andrea Varela, del Gallardo Armenteira Bike Team (2:53:14). En la categoría júnior, el vencedor fue Manuel Souto, del Xesteiras (2:45:16) y Alexandra Lorenzo, también del Xesteiras, con 2:24:51. En la prueba, organizada por el club Armenteiraepunto, participaron unos 250 corredores en las diferentes categorías que se vieron beneficiadas por las buenas condiciones meteorológicas.
