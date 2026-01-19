El Arosa se lleva un derbi loco

Fue un partido de pode ra poder, que pudo caer para cualquier lado y que tenía garantizados los goles. Céltiga y Arosa hicieron un partido vistoso para el espectador, aunque odiado por cualquier entrenador, especialmente en los últimos 25 minutos, en los que el encuentro se convirtió en un ida y vuelta constante que acabó beneficiando a los visitantes gracias a un tanto de Seijo en el descuento. El triunfo, afianza a los arlequinados en la zona de play off, mientras deja al Céltiga fuera de ellas, pese a merecer algo más en el duelo.

Con un disparo lejano de Marcos Blanco que se fue cerca del larguero comenzó el derbi entre Céltiga y Arosa. Los locales con presión alta dificultando la circulación de balón visitante y tratando de robar cerca de la portería de Chema. Pronto los isleños se adelantarían en el marcador en un balón que roba Guille, inicia una carrera hacia el centro para cedérsela a Anxo Llanos, que remonta la línea de fondo desde la izquierda para centrar al corazón del área, donde apareció Adri Rodríguez para establecer el 1-0 en el marcador.

El tanto espoleó a los isleños, que pudieron ampliar su ventaja en un disparo de Marcos Blanco que Chema acertó a desviar cuando se colaba. El tanto había dejado tocado a los de Gonza, a los que le costaba enlazar alguna jugada para superar la presión local. Las malas noticias para el Arosa llegaban en forma de lesión, tras sufrir un fuerte golpe Mario García en el hombro y ser sustituido por Lombao.

Samu Santos sacaba el gol a Adri Rodríguez cuando este se plantaba sólo ante Chema, una acción que evidenciaba el sufrimiento de los visitantes con los balones a la espalda de los centrales. Cuando peor lo estaba pasando, el Arosa rozó el gol, en un disparo de Pacheco que desvió un defensa cuando iba a gol y, en el córner posterior, Samu Santos acertaba a meter el pie para enviar el balón al fondo de las mallas e igualar la contienda.

Los visitantes asumieron el ritmo del encuentro y al Céltiga ya le costaba más acercarse a la portería de Chema. El dominio arlequinado, sin embargo, no se traducía en ocasiones claras de gol, más allá de algún centro desde las bandas con cierto peligro. De hecho, la más clara fue para Guille, en un disparo lejano que obligó a Chema a meter una buena mano antes de que el árbitro decretase el final de la primera mitad.

En la segunda mitad, el ritmo del encuentro cayó de forma considerable, sin que ninguno de los dos equipos generase ocasiones muy claras hasta que se desató la locura. En el minuto 67, Sobrido, que tocaba su primer balón, lo colocaba en la escuadra de Chema para poner por delante al Céltiga. Tan solo un minuto después, Crespo era derribado en el área e Iñaki Martínez establecía la igualada desde el punto de penalti. Prácticamente a continuación, un disparo de Yoel Crespo era repelido con acierto por Manu Táboas, pero el balón quedaba suelto en el área, donde aparecía Lombao para enviar el balón al fondo de las mallas.

Tras ponerse por delante, el Arosa trató de dormir el encuentro, pero no lo consiguió. Un gran pase de Adri Rodríguez dejó solo a Julio Rey con muchos metros por delante. El exarosista se plantó ante Chema y lo superó por bajo, estableciendo la igualada.

Concheiro tuvo en sus botas el cuarto, pero su remate, prácticamente a puerta vacía, sed fue fuera. Cuando ya se cantaba el gol. Llegó el descuento y el Arosa se hacía con un balón en el centro del campo. Concheiro encaró el área y vio el desmarque de Seijo, que se hizo un sitio entre los centrales y superó a Manu Táboas de tiro cruzado. Aunque todavía se añadieron unos minutos más, el Arosa supo contemporizar y llevarse tres puntos importantes en un campo difícil.

«Fuimos un equipo reconocible»

El técnico del Arosa se mostraba ayer feliz por la victoria y por el tanto de Seijo, al que felicitó personalmente. Gonza destacaba que fue una victoria «sufrida, porque hacemos muchas cosas bien, pero nos están penalizando el más mínimo error; estoy contento porque mantuvimos el ritmo que nos exigió el encuentro y fuimos un equipo reconocible, que sabe lo que quiere hacer, tuvimos una gran actitud y los que entraron desde el banquillo nos ayudaron; mostramos que creemos en lo que hacemos y hay que darle mucho valor a este triunfo».Gonza también reconoció el espectacular ambiente que se vivió en las gradas y que yo viví de forma muy intensa desde el banquillo; fue uno de esos partidos que hay que vivir por el ambiente».

«Nos vamos con mal sabor de boca»

En el lado contrario, el técnico del Céltiga, Luis Carro, reconocía que el encuentro le dejaba un mal sabor de boca. «El primer tiempo fue igualado, pero los tuvimos bastante controlados, con un buen comienzo por nuestra parte». Sin embargo, Carro señala que «ellos sacaron rendimiento de un balón parado para igualar el partido». El segundo tiempo «se convirtió en un intercambio de golpes en el que ellos dieron un paso adelante y demostraron tener una de las mejores plantillas de la categoría». Para Carro, lo más justo «habría sido un empate, pero perdemos un punto con un gol en el descuento, lo que nos deja con mal sabor de boca después de haber hecho un buen trabajo; resulta duro perder un derbi después de haber hecho muchas cosas bien». Carro entiende que el equipo «debe aprender de sus errores, estamos contentos con el esfuerzo pero tenemos que mejorar». El equipo se queda a las puertas del play off tras la primera vuelta y se centra en hacer los puntos de la permanencia cuanto antes.