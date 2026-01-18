Óscar Castaño lidera a un gran Sigaltec a un nuevo triunfo

Una exhibición de Óscar Castaño (42 puntos, 9 rebotes y un 53 de valoración) permitió al Sigaltec volver a saborear las mieles del triunfo ante un Perfumerías Avenida que nunca supo frenar al jugador local. El triunfo permite a los de Luis Gabín coger oxígeno y alejarse de la zona baja de la clasificación.

No comenzó bien el Sigaltec el encuentro, ya que se encontró con un 0-6 de parcial que se le atragantó ante un Perfumerías Avenida que se mostraba mucho más cómodo sobre la cancha. Sin embargo, los vilagarcianos se agarraron al acierto de Óscar Castaño, sobre todo en el final del segundo cuarto.

Nada más iniciarse el tercer cuarto, el Sigaltec comenzó a jugar su mejor baloncesto. Serio en defensa y resolutivo en ataque, con Castaño manteniendo su recital, sumó un parcial de 11-0 (47-38) ante un Perfumería Avenida que no encontraba reacción. Si lo hizo en el último cuarto, remontando una distancia que llegó a los diez puntos a falta de dos minutos (69-70), aprovechando su dominio del rebote. Una canasta de Jorge Rodríguez conseguía igualar el encuentro a falta de ocho segundos (72-72), pero el Perfumerías Avenida tendría la ocasión de cerrar el partido en dos tiros libres de Kouroma que, a falta de un segundo, fallaba y llevaba el encuentro a la prórroga.

Castaño, con más de la mitad de los puntos anotados por su equipo, anotaba dos tiros libres que dejaban el marcador en 77-75 a falta de ocho segundos, con ataque para el Perfumerías Avenida. El tiro de Mc-Carthy no entraba y Monteagudo cerraba el rebote para sumar un buen triunfo de los vilagarcianos.