Ejercicio de resistencia en Burgáns

El Cambados hizo esta tarde un ejercicio de resistencia en un duelo en el que fue inferior a un Atlético Coruña Montañeros que colapsó al club amarillo durante la mayor parte del encuentro, pero se encontró con un buen Roberto Pazos en la primera mitad y con dos paradas de mucho mérito de David Conde en la segunda.

El Montañeros trató de golpear primero con un cabezazo de Balsa y un disparo lejano que no cogieron portería. Al Cambados le costaba mucho generar y superar las líneas de un equipo visitante que se estaba imponiendo en el centro del campo.

Pese a las dificultades, los cambadeses tuvieron una gran ocasión en un disparo de Grégor que desvió el meta visitante. La acción siguió, con Nico arrebatándole el balón al portero y marcando Anxo, pero el árbitro anuló la jugada por falta del primero.

Pape sobre la media hora, tuvo la ocasión de plantarse solo ante Roberto Pazos tras un error en el despeje de la zaga local, pero el delantero del Montañeros se adelantó demasiado el balón, permitiendo a Pazos atrapar sin dificultad. Cani cruzaba en exceso el balón poco después cuando se encontraba solo ante Roberto Pazos Los amarillos resistían y abusaban del juego directo facilitando el control del partido a sus rivales.

La mejor ocasión de los locales llegaría cuando expiraba el primer tiempo, en un centro de Grégor desde la derecha que Nico Fernández tocó con el talón enviando el balón rozando el palo de la portería de Marcos. Ya en el descuento, un saque de banda provocó que el balón quedase muerto en el área, pero el inocente disparo de Balsa lo atrapó un Roberto Pazos lesionado.

En la segunda mitad, los cambadeses mejoraron en su juego, pero la primera ocasión clara fue para el Montañeros en un disparo de Álex Suárez al que respndió con acierto David Conde.

Un cabezazo de Seydou se fue fuera por poco fue el preludio de varias acciones del Montañeros que rozaron el gol ante un Cambados al que le volvía a costar mucho salir de su campo. David Conde volvía a lucirse en un disparo que iba a la cruceta y Diego Iglesias ejecutaba una falta que se iba rozando el palo.En la portería contraria, Juan de Dora fallaba un gol cantado al rematar a las manos de Conde poco antes de que el árbitro decretase el final del encuentro.