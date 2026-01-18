Fútbol | Tercera RFEF
Duelo de reencuentros sobre el Salvador Otero
El Arosa se reencontrará en el Salvador Otero con varios jugadores que vistieron la arlequinada
Julio Rey, Manu Táboas, Óscar, Álex Rodríguez o Martín Sánchez son solo algunos de los nombres con los que el Arosa se va a reencontrar hoy (12.00 horas) cuando salte al césped del Salvador Otero para medirse al Céltiga. Los isleños se han nutrido con un buen número de jugadores con pasado arlequinado que les están ofreciendo un gran rendimiento y que están preparados para dar la sorpresa ante uno de los grandes de la categoría. El duelo para los arlequinados no se presenta sencillo. A la motivación de los ex se suma el hecho de que el Céltiga es uno de los mejores equipos como local esta temporada. Los isleños solo han sufrido una derrota esta campaña, ante el Boiro, y suman cinco triunfos consecutivos en el Salvador Otero. Además, también luchan por colarse en el play off, que tienen a un punto de distancia, precisamente, con el Arosa.
Lo que dice la estadística es que el encuentro será de goles. Los dos equipos son el segundo y el tercer máximo goleador de la categoría, tan solo superados por el Compostela. Las bajas también marcarán el duelo, ya que el Arosa viene arrastrando las ausencias de Kanteh y Martín Diz, aunque se ha reforzado en el mercado invernal, mientras el Céltiga acumula varias ausencias desde la semana pasada. El encuentro servirá para cerrar una primera vuelta en la que el Arosa ha mostrado que necesita mejorar para acercarse a un Compostela intratable hasta el momento.
Davila 15/01/2026
