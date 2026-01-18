Baloncesto | LF2
El Cortegada se desinfla en el último cuarto
El Mariscos Antón Cortegada regresa de León con una nueva derrota tras desinflarse en el último cuarto del partido. Las vilagarcianas comenzaron bien el encuentro, igualando la intensidad del BF León y viendo como Iversen, el fichaje llegado esta semana, aportaba en la rotación.
En el segundo cuarto, las vilagarcianas bajaron la intensidad, algo que aprovecharon las leonesas para abrir una pequeña brecha en el marcador. Sin embargo, el equipo de Manu Santos supo reaccionar a tiempo y volver a meterse en el partido. El buen juego visitante regresó en el tercer cuarto, con un Cortegada que igualó la contienda y estuvo cerca de voltear el marcador. Pero todo cambió en el último cuarto. Dos triples de Katiana Benítez servían para endosarle al Cortegada un 13-0 (65-52) en el último cuarto que cercenaba las opciones de recuperación delas arousanas que acabaron viendo como las locales se escapaban.
Ficha Técnica:
71-55
BF León - Mariscos Antón Cortegada
BF LEÓN: Katiana Benítez (14), Julia Martínez (11), Angélica Martín (4), Paula Vaquera (4), Fatoumata Dembelé (1) -quinteto inicial- Naroa Martínez (18), Mar Ferreras (3), Lucía Garcia (8), Lucía Rodríguez (8) y Daniela Díaz (0).
MARISCOS ANTÓN CORTEGADA: Christabel Ezumah (14), Cris Loureiro (9), Blanca Manivesa (4), Lucía Carabán (0), Gara Jorge (7) - quinteto inicial- Ellen Iversen (13), Damaris Rodríguez (8) y Teresa Cabello (0).
PARCIALES: 16-17; 36-28 (20-11); 48-46 (12-18); 71-55 (23-9).
- Davila 15/01/2026
