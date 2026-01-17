Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto | 3ª FEB

El Sigaltec trata de frenar su mala racha de resultados

Los vilagarcianos reciben al Perfumerías Avenida en Fontecarmoa

R. A.

Vilagarcía

Tras la derrota sufrida en el Sara Gómez de Fontecarmoa ante el Ulla Oil Rosalía, el Sigaltec regresa a su pabellón con el objetivo de cerrar la herida y, sobre todo, de cortar la mala racha de resultados que viene arrastrando y que le han llevado a sumar cuatro derrotas consecutivas. Enfrente no tendrán un rival sencillo ya que los vilagarcianos se miden al Perfumerías Avenida, uno de los equipos que lucha por los primeros puestos de la clasificación, aunque se ha visto relegado al cuarto puesto tras las dos derrotas consecutivas que suma.

Los salmantinos cuentan con un equipo muy poderoso, en el que destaca, por encima de todo, el estadounidense Aamari Smith, que promedia 26,7 puntos por encuentro, con un acierto del 59% en tiros de dos, además de capturar 3,6 rebotes por encuentro. Smith no es el único peligro del cuadro salmantino, ya que también destaca la aportación del canario Acoydan McCarthy, con 13,5 puntos por encuentro y de Rodrigo Choithramani, con 12,9. Estos dos últimos también dan empaque al juego interior de un equipo que ya superó a los vilagarcianos por 103-73.

