Duelo por los puestos de play off para el Cortegada

El Mariscos Antón Cortegada viaja hoy a León para medirse, a partir de las 20.30 horas, al BF León en un duelo que puede ser clave para la lucha por el play off de ascenso. Las vilagarcianas, que contarán en su rotación con su último fichaje, la ala-pívot danesa Ellen Iversen, afrontan el encuentro con varias jugadoras entre algodones y que serán duda para participar en el duelo. Las vilagarcianas llegan al encuentro después de dos victorias consecutivas, la última de ellas, en Arrasate, muy trabajada por las jugadoras de Manu Santos, donde brilló la aportación de Cris Loureiro.

En las filas del León juega Katiana Benítez, exjugadora del Mariscos Antón Cortegada que está teniendo un gran protagonismo esta temporada, promediando 10,1 puntos por encuentro, aunque su mejor jugadora en esta faceta es Lucía Rodríguez, que lleva una media de 11,8 puntos por encuentro y 4,5 rebotes. El León es un equipo muy coral que puso en muchos aprietos al Mariscos Antón Cortegada en el duelo de la primera vuelta en Fontecarmoa, donde se impusieron las vilagarcianas por 77-76.