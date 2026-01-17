El Asmubal se juega el sexto puesto en la cancha del SAR de Redondela

Arranca la segunda vuelta en la División de Honor Plata, con el Inelsa Solar Asmubal visitando la cancha redondelana de la Sar. Será esta tarde a las 18.00 horas y, en juego, la sexta plaza, que es, por ahora, de la Sar, con un único punto de ventaja sobre las meañesas.

Devenires parejos en liga para ambos equipo, con Sar que llega con una racha de cinco victorias consecutivas, y que incluye en ella el aval de haber doblegado al co-líder Cañiza. En su debe, el desliz de dejarse sorprender en La Bombonera por el Fuentes Carrionas palentino a mediados de noviembre.

El precedente de la primera vuelta es adverso al Inelsa Solar que, impotente, cayó en Coirón ante la Sar por 30-33. Acaeció en un partido en que las redondelanas, mucho más engranadas en su juego, fueron superiores. Le costó al Asmubal salir de un aciago inicio liguero, metido en la zona baja y sin ganar partido hasta la quinta jornada. Ahora le tocará refrendar su mejora posterior.

Esta tarde se presume un partido muy igualado este estos dos gallegos. Las de Juan Costas se toparán en frente con un equipo equilibrado, versátil, rápido, con envergadura por el centro y que tiene facilidad para el contragolpe y acabar por los extremos las acciones en ataque estático. Sobremanera, preocupación para parar a su principal artillera Sandra Fernández, la máxima artillera de la Sar, que en sexta en el ranking liguero, y que en la primera jornada le endosara en Coirón la friolera de 11 goles, y mismo en pasado fin de semana amartillara al Gijón en Redondela con 13 dianas.

Masculino

Regresa la liga en Primera Autonómica tras el parón navideño. El Rasoeiro Paraíso do Marisco lo hace con la novedad de recibir en horario de 12 horas, mañana domingo en el Nuevo Monte a Vila, al Artai Poio que llega como el coco de la liga en la que es última jornada de la primera vuelta. Partido desigual de colista contra el líder en el que, visto lo visto, al técnico del equipo meco, Pablo Sixto, le tocará nadar y guardar la ropa, tratando de que el partido le sirva para engranar su plantel para una segunda vuelta en la que deberán conjurarse para salvar la categoría y evitar su descenso a Segunda.

Una Segunda Autonómica donde la jornada llega marcada con el partido de rivalidad entre el Balonmán Arousa y el Asmubal Meaño, choque que se disputa hoy sábado en el Municipal de Carril a las 19 horas. A falta de cuatro jornadas, los meañses de juegan meterse en la segunda fase por el ascenso, para la que clasificarán los cuatro primeros del grupo, copando del de Thiago Jordan esa cuarta plaza. El Arousa, a por la honra de una victoria ante su rival comarcal.