Arosa y Céltiga velan armas para un derbi de alta intensidad

Será mañana a mediodía cuando salten al terreno de juego del Salvador Otero los jugadores del Céltiga y Arosa. Los dos equipos llegan al encuentro que cierra la primera vuelta de la liga después de sacar un punto en sus respectivos duelos y centrados en la lucha por el play off de ascenso.

El Céltiga afronta el encuentro con ganas de cerrar una primera vuelta espectacular donde se ha convertido en una de las grandes sorpresas de esta temporada, destapándose como una de las escuadras más goleadoras y colándose en la lucha por los primeros puestos.

Mientras, el Arosa trata de encontrar un patrón de resultados que le permita convertirse en la gran alternativa a la SD Compostela para el ascenso. Los de Gonza llegan al encuentro después de dos tropiezos: la goleada en Boiro y el empate ante el Cambados en A Lomba, donde el equipo, pese a ser superior en varias fases del encuentro, no fue capaz de cerrarlo, encontrándose con un gol en contra en el tramo final que le condenaba a repartir los puntos con el otro equipo de O Salnés.

El técnico arlequinado catalogaba el encuentro que se va a disputar mañana en el Salvador Otero como «muy disputado, bonito de jugar y que, solo por tratarse de un derbi, va a tener un plus para los jugadores». Mantiene Gonza que la plantilla arlequinada tiene «muchas ganas de hacer un buen partido y de sumar los tres puntos, siendo conscientes de que jugamos contra un equipo que hace muy bien las cosas y que nos lo va a poner muy complicado, pero esperamos que el resultado nos dé para sacar los tres puntos».

Por su parte, el Cambados sigue en su lucha por evitar los puestos de descenso. El equipo de Pénjamo nunca se rinde ante las adversidades, como demostró en el último encuentro ante el Arosa y, mañana, a partir de las 16.30 horas en Burgáns, tiene la ocasión de luchar por tres puntos con el Atlético Coruña Montañeros, otro recién ascendido a la categoría que ha completado una gran primera vuelta y se encuentra en la octava posición de la tabla, a tan solo cuatro puntos de un Arosa que es quinto.