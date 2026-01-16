Un añorado derbi con sabor a play off

La primera vuelta se cierra este domingo al mediodía en el Salvador Otero con un reencuentro que llevaba demasiado tiempo guardado en un cajón. Y regresa, además, con premio: la última plaza de play off en juego. Importante porque no solo vuelve un duelo con historia: vuelve en 3ª RFEF, vuelve después de años sin enfrentarse de forma oficial y vuelve con el cartel más tentador posible, el de «partido que decide cosas».

La vuelta del Céltiga a Tercera, precisamente en el año de su centenario, ya había devuelto al mapa una plaza clásica. Ahora añade un ingrediente que no se compra: un derbi de los que ordenan la semana. En A Illa lo saben. En Vilagarcía también. Y la liga lo confirma: el cruce llega en el cierre de la primera vuelta con ambos equipos discutiéndose la frontera de la promoción.

Si alguien hubiese intentado vender en pretemporada que el reencuentro se iba a producir con el play off de por medio, habría sonado a tópico de verano. De esos que sirven para animar un amistoso, pero que se disuelven cuando aparecen las lesiones, los baches y la realidad. Sin embargo, aquí está el dato: el Arosa llega con 27 puntos tras 16 partidos y el Céltiga lo hace justo detrás, a un solo punto. Es decir: el quinto puesto, esa última plaza que abre la puerta de la promoción.

Y en ese contexto, la presión cambia de bando según la camiseta. Para el Arosa, por plantilla y por objetivo, la lectura es más incómoda: su renta se antoja escasa para un equipo construido con una única meta, ascender. No es una cuestión de dramatismo, sino de expectativas. Cuando un proyecto se diseña para estar arriba, los 27 puntos pueden saber a poco si el líder se ha escapado. Y ahí aparece otro dato que dibuja el paisaje: el Compostela, actual primero, aventaja ya en 11 puntos a los de Gonza Fernández. Una distancia considerable para quien se suponía llamado a discutir el primer puesto.

La tendencia reciente tampoco ayuda a rebajar la tensión. El Arosa viene de dos golpes seguidos en clave arousana: caer en Boiro y empatar ante el Cambados. Y el derbi en A Illa es el tercer capítulo consecutivo de rivalidad comarcal, el que llega con la primera vuelta cerrándose y la necesidad de reafirmarse.

Hay un capítulo que se repite en cada análisis del Arosa y que este derbi vuelve a poner sobre la mesa: su comportamiento como visitante. Los números no terminan de acompañar a un aspirante a todo. Su tarjeta fuera de casa —2 victorias, 3 empates y 3 derrotas— parece poco convincente. No es que sea un desastre; es que no es suficiente para un candidato.

Los de A Illa son de los mejores equipos en el rendimiento como local. | Iñaki Abella

Y, sobre todo, hay una racha que pesa en la cabeza de cualquiera: el Arosa no gana a domicilio desde el 2 de noviembre, cuando se impuso en Viveiro por 1-2. Desde entonces han pasado dos meses y medio y el equipo no solo no ha ganado en sus tres desplazamientos siguientes, sino que tampoco ha visto portería.

Ese dato conecta con otra cuestión: las dudas. Si el Arosa busca certezas, el Céltiga ha encontrado una en su casa. El Salvador Otero se ha convertido esta temporada en terreno abonado para los buenos resultados del equipo de Luis Carro. Llegan a la cita con una trayectoria doméstica que sostiene su candidatura y con un objetivo inmediato muy concreto: sumar la sexta victoria consecutiva en A Illa. Ese dato, más que una estadística bonita, habla de algo esencial en categorías como la 3ª RFEF: saber cerrar partidos en tu campo.

El otro gran argumento del Céltiga es defensivo. En ocho partidos como local, solo ha encajado cinco tantos. Y para rastrear la última vez que un rival marcó en el Salvador Otero hay que retroceder hasta el 26 de octubre, cuando el Viveiro perdió por 2-1. Desde entonces, cuatro partidos con el candado echado.

En ataque, los números también apuntan a una idea clara: el Céltiga produce más en casa. Ha anotado 15 de sus 24 goles al calor de los suyos. Traducido: en A Illa se siente con energía, con confianza, con esa convicción que se contagia desde la grada. Y eso es justo lo que incomoda a un Arosa que, además, ha mostrado debilidad defensiva como visitante: 12 goles encajados en ocho salidas. En el Salvador Otero, esa cifra es un aviso.

En ese tipo de partidos, el equipo que mejor maneje la ansiedad suele llevarse el premio. Y ahí aparecen dos preguntas que sobrevuelan el encuentro. La primera: ¿podrá el Arosa romper el bloqueo lejos de A Lomba, precisamente en el campo donde el Céltiga lleva semanas negando goles a sus rivales? La segunda: ¿será capaz el Céltiga de sostener su fortaleza emocional cuando al otro lado hay un plantel con la etiqueta de favorito y la necesidad de reivindicarse? Porque para el Arosa, más allá de los tres puntos, está en juego recuperar una sensación: la de equipo que manda. Y para el Céltiga, el partido es una oportunidad doble: dar un golpe sobre la mesa en su año simbólico y, de paso, entrar —o al menos rozar— la zona noble en un partido significativo.