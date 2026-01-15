Ellen Iversen llega al Mariscos Antón Cortegada para reforzar su rotación

El Mariscos Antón Cortegada ha incorporado a Ellen Marie Iversen, ala-pívot danesa de 28 años que viene a cubrir la vacante generada por la marcha de Maira Horford de manera unilateral. La nueva incorporación ya trabajará hoy a las órdenes de Manu Santos con la idea de realizar su debut con la camiseta vilagarciana el próximo sábado coincidiendo con el arranque de la segunda vuelta en la difícil cancha del León.

Iversen fue la primera de las opciones manejadas por el cuerpo técnico y el club para arreglar el desaguisado de la salida de Horford. Y es que los informes de la jugadora danesa ya estaban encima de la mesa en la pretemporada cuando incluso rechazó una oferta para jugar en el pabellón Sara Gómez. Un hecho que facilitó la operación para su necesaria incorporación.

Con 180 centímetros, Iversen llega de jugar en la primera división de Islancia, concretamente en el Hamar Thor donde estaba aportando en lo que va de curso 9,6 puntos y 10,2 rebotes en algo más de media hora de juego. Con formación en el baloncesto norteamericano, también ha sido internacional por Dinamarca en diferentes competiciones.

A base de referencias, estadísticas y vídeos, además de conversaciones con la propia jugadora, Manu Santos destaca sobre ella que «nos puede aportar muchas cosas en defensa como solidez, dureza, rebote… En ataque tiene buen conocimiento del juego. Juega bien sin balón, pasa bien y tiene rango de tiro de tres. Es bastante versátil y eso es algo a tener muy en cuenta tal como tenemos construido el equipo».

La importancia de su llegada se multiplica debido a la lesión de hombro que sufre María Angulo y que le obligará a ser baja durante varias semanas. La condicionada rotación interior en la valiosa victoria del pasado sábado en Arrasate se redujo a Ezumah, Cris Loureiro y el gran trabajo de Teresa Cabello y Adriana Martínez, jugadoras sin tanto peso en cuanto a minutos, pero de las que Manu Santos valoró especialmente su aportación en ese encuentro.

La incógnita está ahora en el estado de forma con el que llegará Iversen. Bien es cierto que viene de competir a buen nivel en Islandia, pero el alto ritmo de juego que imprime el propio Mariscos Antón Cortegada, unido a la exigencia del desplazamiento a León, obliga a ser cautos en cuanto a una pronta versión de su mejor rendimiento.

Hoy mismo Iversen participará de la doble sesión prevista tras su llegada en la noche de ayer a Vilagarcía. «Vamos a ir poco a poco con ella. Posiblemente tengamos que hacer rotaciones cortas con ella el sábado, pero lo importante es que está con nosotros y ahora la idea es que la adaptación sea lo más rápida posible», apuntó Santos.

Otra de las jugadoras que podría sumarse a la rotación vilagarciana en León es Marta Sanmartín. Su tobillo se lo impidió el pasado sábado, pero la base está evolucionando favorablemente a la espera de resolver las dudas en las horas previas al partido del sábado.

La décima victoria pretendida por el Mariscos Antón Cortegada será la misma que quiera sumar el León. Y es que ambos equipos se encuentran con el mismo balance de nueve triunfos por cuatro derrotas. Se da además la circunstancia que el average no tendrá ninguna incidencia en caso de derrota vilagarciana dado que en el partido inaugural del curso, el triunfo se quedó en Fontecarmoa por un único punto de diferencia (77-76). Otro hecho que habla del equilibrio de fuerzas.