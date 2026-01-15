Araceli Bugallo arranca el curso de la Liga Master con triunfo en Madrid

Araceli Bugallo logró en Madrid el triunfo en el I Torneo de la Liga de la Asociación Española de Veteranos de Esgrima en la modalidad de espada.

La tiradora cambadesa finalizó la primera fase con cinco victorias y dos derrotas por un solo punto de diferencia. Se impuso a Isabel Corbacho (Granada), a la madrileña Pía Zurita, a la vasca Carolina Ferrandis, a Katerina Labanicova, del Club Toledo, y a la barcelonesa Leticia Palacios, perdiendo frente a la madrileña Rebeca Gómez y la bilbaína Susana de Miguel.

Después de las eliminatorias directas, Araceli Bugallo finalizó en la primera posición tras ganar en la final a Paulien Close, del Club Balear Esgrima. Isabel Vázquez (Granada) y la toledana Clara Ruiz completaron el podio.

No fue la de Araceli Bugallo la única referencia competitiva en los últimos días. También se celebró en A Corula una prueba del ránking gallego infantil donde participaron dos tiradores del Asociación Vilagarcía Esgrima: Roque Devesa y Xabier Camba.

La buena evolución de ambos se plasmó en su clasificación dentro de los diez primeros. Roque Devesa finalizó en una más que destacada tercera plaza, cayendo en semifinales ante ante Tomas Núñez por 15-5. Por su parte, Xabier Camba fue décimo tras caer en la eliminatoria ante Nicolás Santiso.

Ambos tiradores son pupilos de la propia Araceli Bugallo, que compite por el Compostela pero entrena en Vilagarcía.