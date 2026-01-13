El Mariscos Antón Cortegada cierra la primera vuelta en plazas de play off

De más que importante se puede catalogar la victoria que el Mariscos Antón Cortegada logró en su visita a la localidad vasca de Arrasate (64-72). Noveno triunfo en trece jornadas que sirvió como colofón a una destacada primera vuelta.

Manu Santos no quiso pasar por alto los condicionantes que rodearon al partido: «Fue una gran victoria de equipo en una situación muy difícil con tres bajas importantes entre las jugadoras con fichas del primer equipo. Además de alguna jugadora que iba tocada, como Cris Loureiro o Teresa Cabello. Todo ello contra un buen equipo y después de viajar 6 horas por carretera».

Sobre lo que fue el desarrollo del partido, el técnico vilagarciano destacó que «el plan se desarrolló como queríamos. El equipo estuvo súper concentrado en hacer lo que tocaba. Empezamos con problemas de faltas de Ezumah, pero Teresa Cabello y Adriana Caulonga dieron muy buenas rotaciones. Igual que Inés Yubero, son jugadoras que aportan mucho en el día a día y cuando tienen oportunidades las aprovechan».

Tras la marcha de Maira Horford y la lesión de larga duración de María Angulo, el Mariscos Antón Cortegada no descarta encontrar un refuerzo si bien la situación no parece fácil. «Hay pocos perfiles que nos puedan ayudar en el mercado, pero la idea es reforzarnos», dijo el técnico.