El Inelsa Solar pone fin a su racha en A Cañiza (24-20)

Seis fueron las victorias consecutivas del Inelsa Solar, hasta que la racha se rompía el pasado fin de semana cayendo a domicilio ante el líder Balonmán Cañiza por 24-20, y en la que era última jornada de la primera vuelta. Un partido que estuvo marcado por la férrea defensa local, posicionado en un 6-0 que no ofrecía fisuras, y que llevaba cada acción al límite del reglamento, algo que permitió la pareja arbitral con una actuación que no fue para nada del agrado de la delegación meañesa.

Amén del 2-2, con empate logrado por Sofía Arangio para las verdinegras, éstas fueron siempre a remolque en el marcador. Juan Costas viajaba con un plantel justo, donde se hacía notar la ausencia de la brasileña Nicole, pendiente de reincorporación tras el parón navideño. El Inelsa Solar trató en jugar académico en el estático, pero sin contragolpe ni chance en el pivote, su juego ofensivo resultaba fácil de controlar para las locales. Al poco llegó una racha de balones perdidos, que hicieron aflorar los contragolpes locales para abrir una brecha con un 7-3 en el electrónico, lo que obligaba al primer tiempo muerto de Juan Costas.

Con algo más de chispa en el ataque, las verdinegras reaccionaron para remontar y, merced a un gol de Sabela, poner las tablas (8-8). En esos momentos de igualdad, afloró la rigurosidad arbitral con dos siete metros discutidos que propiciaron que, al cabo. el Cañiza se fuera al descanso con una ventaja de 13-10.

El inicio de la segunda parte resultó aciago para las verdinegras. En el minuto 34 cedían por cinco (17-12), obligando a Costas a ordenar un tiempo muerto. Un 22-15 dejaba el partido encarrilado para las locales ya dentro del último cuarto de hora. Pero ahí, sin nada que perder, soltaron el brazo las meañesas para, con un parcial de 0-5, ponerse a dos con dos minutos por jugarse (22-20), buscando un asalto a la desesperada. Con 23-20, un penalti marrado por Laura Miniño fue el canto del cisne para entregar el choque y acabar cediendo por un marcador final de 24-20.

La derrota hace que las meañesas cedan la sexta plaza a la Sar, y clasifiquen ahora séptimas al final de la primera vuelta. El próximo fin de semana les espera el inicio de la segunda, volviendo a jugar a domicilio, en esta ocasión en Redondela ante la Sar, y con esa sexta plaza en juego entre ambos.