El Arosa, más lejos del liderato que la fatídica campaña pasada

El empate entre Arosa y Juventud de Cambados ha dejado plusvalías muy diferentes en uno y otro bando. Mientras los de Pénjamo confirmaron que son uno de los equipos más difíciles de batir a domicilio, entre los vilagarcianos el resultado no hace más que confirmar que conviene hacer una reflexión bien profunda sobre el nivel que está mostrando una plantilla hecha para las más altas cotas.

Los cambadeses sumaron en A Lomba su sexto desplazamiento puntuando. Solo el Compostela, y en el descuento, y el Noia, han conseguido superar a los amarillos cuando los han tenido como visitantes. Y es que exactamente el 50% de los 16 puntos totales del Cambados han sido conseguidos lejos de Burgáns.

En el caso del Arosa, los de Gonza Fernández puede todavía poner en valor su condición de invicto en A Lomba. Cinco victorias y tres empates adornan su serie de resultados como local, pero las sensaciones son mucho menos halagüeñas que la propia clasificación. Los 27 puntos en 16 jornadas, pero sobre todo, la quinta posición que ocupan, no concuerda con lo que se le presupone a una plantilla construida con el único objetivo de ascender.

La comparativa con la temporada pasada, la misma en la que no se disputó ni siquiera el play off de ascenso, tampoco ofrece conclusiones para la esperanza. Y que a las mismas alturas de competición, en el curso pasado el Arosa ocupaba la segunda plaza con 31 puntos y a solo cuatro del liderato que ocupaba la UD Ourense. En la actualidad, los 27 puntos son cuatro menos que hace ahora un año, y la distancia respecto a la cabeza de la tabla es de 11 puntos.