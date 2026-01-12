El Ribadumia mantiene su particular duelo con el Marín por el liderato

La 1ª Autonómica cerró ayer la primera vuelta con dos claros favoritos a disputarse el ascenso, como son el Ribadumia y el Marín, mientras el Unión Asados se mantiene a una ligera ventaja aguardando el fallo de los dos equipos.

La cabeza sigue siendo para los aurinegros que, ayer, volvieron a reencontrarse con la victoria tras el tropiezo sufrido ante el Marín. El equipo de Fran Blanco tuvo más problemas de los previstos para superar al colista, A Golada, al que acabó venciendo por 3-2. Los aurinegros fueron superiores en la primera mitad, pero no supieron aprovechar sus ocasiones hasta el minuto 36, cuando Cristian López anotaba el primer tanto en A Senra. Tan solo dos minutos después, el propio Cristian López anotaba el segundo. Los visitantes se meterían en el encuentro en el minuto 79,m con un tanto de Nuno. Ya en el descuento, Cheri anotaría un penalti y Nuno reduciría la desventaja para los visitantes. El próximo duelo será ante el Flavia en A Senra.

El Cordeiro protagonizó la goleada de la jornada, al superar por un contundente 6-0 al Unión Dena, que no tuvo ninguna opción durante el encuentro. Los de Valga se vieron beneficiados por el tempranero tanto de Samu Castro, que superó al meta del equipo meañés en el minuto 2. Tras ese tanto, Moisés anotaría un hat trick en el 34, 47 y 59, completando la goleada Iago Otero en el 70 y Álex Gómez en el 86. El equipo de Valga asciende a la quinta plaza de la clasificación y comienza a mirar hacia los puestos de honor de la tabla. En el próximo duelo se medirá al San Martín en casa. Por su parte, el Unión Dena continúa como penúltimo de la clasificación y visitará al Unión de Asados el próximo domingo.

El San Martín de Vilaxoán se mantiene en la sexta plaza de la tabla pese al tropiezo que sufrió ayer en su visita a Ponte Caldelas, donde cayó derrotado por 4-2. Los de Pedro Carregal jugaron un buen encuentro, adelantándose en el marcador en el minuto 17 gracias a un tanto de Hugo Abalo, un tanto que contrarrestó en un minuto el Ponte Caldelas. El propio Hugo Abalo volvió a poner por delante a los visitantes, pero en la segunda mitad Jacobo, Alberto y un tanto en propia puerta de Antón Durán tumbaron a los de Vilaxoán. Los de Carregal se medirán la próxima semana al Cordeiro.

Por último, El Amanecer no consigue despegarse de la zona de descenso después de caer por 1-3 ante el Sport Team Estrada. Los grovenses comenzaron bien el encuentro, adelantándose en el marcador con un tanto de Saúl Barbeito. Sin embargo, en la segunda mitad, igualó José Antonio y dos tantos en el descuento de Juan Rey y de Barruso llevaron los tres puntos para A Estrada.