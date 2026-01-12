Empate con sabor diferente en A Lomba

Intenso y con mucho ritmo, especialmente en la primera mitad. Así fue el derbi entre Arosa y Cambados que se disputó ayer en A Lomba pese a la lluvia y a que el campo no estaba precisamente en las mejores condiciones en algunas zonas. La primera mitad tuvo un mayor color amarillo, de un Cambados que fue capaz de maniatar a los locales y no dejarles sacar a relucir su juego pero el equipo de Pénjamo pagó su falta de contundencia en el área contraria y estuvo cerca de ver como regresaba de vacío en la segunda mitad, donde comenzó a pagar el cansancio ante un Arosa que fue el claro dominador de ese tiempo. Los arlequinados marcaron por mediación de Pacheco y pudieron hacer más hasta una gran jugada coral del Cambados que culminaría Diego Iglesias en una de las pocas ocasiones visitantes del partido.

Tras un inicio de tanteo, la primera ocasión clara caería del lado local en una bonita acción de Yoel Crespo que, tras hacer la pared con Rivera se plantó solo ante Roberto Pazos, pero su disparo se fue fuera. Era el minuto 5 de un encuentro que había comenzado muy animado, con el Arosa llevando el peso, mientras el Cambados mostraba verticalidad cada vez que conseguía robar el balón. Tuvieron su ocasión los amarillos cuatro minutos después, en un saque de esquina de Tava que sorprendió a Chema, y que Fran cabeceó posteriormente para que el balón se pasease por delante de la línea de gol. También Tiko tuvo su ocasión en un centro de Anxo, pero su disparo acabó siendo bloquedado por un defensa.

El juego era de alternativas, con momentos en el que el Cambados se mostraba superior, con rápidas transiciones, con otros en el que era el Arosa el que asumía el mando. Tava ejerció de héroe a la media hora, el cortar un avance de Torrado cuando se plantaba solo ante Roberto Pazos. En la otra área era Rodri el que no acertaba a resolver una melé a la salida de un saque de esquina. La primera mitad se cerró con una falta directa que Concheiro envió alta.

La segunda mitad comenzó con un Arosa mucho más metido en el encuentro, teniendo ritmo de balón y más acertado en la presión. Fruto de esa situación ya gozó pronto de su primera ocasión, un disparo cruzado de Rivera que se fue fuera. El Cambados poco más que defenderse, con muchos problemas para sacar el balón jugado ante un Arosa que había dado un paso adelante para buscar el triunfo. El gol parecía cuestión de tiempo y llegaría en el minuto 61, en un saque de esquina que cabeceó Pacheco y que entró llorando en la meta de Roberto Pazos, sin que ninguna de las piernas cambadesas con las que se cruzó acertase a despejar la pelota. El Arosa había conseguido lo más difícil ante un rival que parecía estar pagando el esfuerzo de la primera mitad y se lanzó a por el segundo.

Pénjamo buscó un revulsivo el banquillo. Sin embargo, el escenario no varió mucho y se encontró con una nueva ocasión de los arlequinados a un disparo de Rivera que tuvo que desviar Roberto Pazos con muchos apuros y con una ocasión clarísima de Gabri Palmás, que tras haber superado a Roberto Pazos, disparó sin ángulo para que el balón se pasease por la línea.

La primera salida con peligro de los cambadeses llegó en el 80, en un disparo de Dieguito que obligó a Chema a desviar el balón. La respuesta local fue un disparo de Rivera que se acabó estrellando en el palo de la meta defendida por Roberto Pazos.

Cuando el Cambados parecía entregado, un pase filtrado de Brais a Dieguito permitió que este se adentrase en el área, rompió a su marcador y dio un pase atrás para que Diego Iglesias la enviase al fondo de las mallas. Quedaban cinco minuto por delante y los amarillos no les quedaba otra que resistir un punto que no soñarían en la segunda mitad. El Arosa asedió el área amarilla a partir de entonces, con balones de todo tipo sin suerte. Tampoco tuvo suerte Seydou, que controló mal un balón cuando se quedaba solo delante de Chema. La última ocasión fue una falta muy peligrosa que le costó la segunda amarilla a Dieguito que el Cambados rechazó con acuerto asegurándose un punto.

«Si no matas el partido pasan estas cosas»

El técnico del Arosa, Gonza Fernández, no estaba nada satisfecho ayer con el resultado de su equipo, un punto que el propio Gonza reconoce que «no nos deja un buen sabor de boca». El téncico señala que «jugábamos ante un equipo que sabe hacer largos los partidos, tuvimos la opción de ponernos por delante, e incluso, de ampliar la ventaja, pero no supimos mantener el resultado, por eso es un punto que sabe mal, porque tenemos que darle importancia a los pequeños detalles, que son los que nos están matando».El técnico arlequinado lamentaba que «teníamos el encuentro más o menos controlado, con un palo de Rivera, una de Palmás sin portero, ..., era su peor momento, casi no estaban llegando y, en un error nuestro, perdemos el balón y permitimos un ataque en el que nos hacen gol». A pesar del golpe, Fernández prefiere pensar en el próximo duelo que tendrá el equipo arlequinado, otro derbi, pero en esta ocasión en el Salvador Otero ante el Céltiga, un partido que «asumo que va a ser muy complicado, pero tenemos que prepararlo lo mejor posible».

«Supimos sufrir para llevarnos este punto»

Rubén Cornes «Pénjamo» valoraba ayer de forma positiva un punto que le permite seguir sumando y alejarse de la zona baja de la tabla, que tiene a tres puntos de distancia. Cornes apuntaba tras el encuentro que el duelo, en la primera mitad «fue equilibrado, sin grandes ocasiones, pero con alguna en la que pudimos adelantarnos».La segunda mitad, a punta Pénjamo, fue un sufrimiento para su equipo, «tuvimos 25 minutos en los que ellos nos obligaron a dar un paso atrás acumulando mucho jugador en campo rival, eso nos obligó a trabajar mucho y vimos como nos marcaban». Pénjamo apunta que «poco a poco, tuvimos más presencia en campo rival y, fruto de ese esfuerzo, llegaría el gol» que supondría un punto para los cambadeses.