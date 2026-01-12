El Atlético Vilalonga roza su primer triunfo en casa

Un tanto en el descuento de Xesca dejó sin el primer triunfo de la temporada al Atlético Villalonga en San Pedro. Las celestes jugaron un buen encuentro ante uno de los grandes favoritos de la categoría, el Racing de Santander, al que sorprendieron poco después del cuarto de hora de juego con un tanto de Syria. El equipo de Fran Doval no supo aguantar el resultado antes del descanso, viendo como Nerea de Diego igualaba la contienda en el 32.

En la segunda mitad, las celestes saltaron al campo con el objetivo de sacar adelante el duelo y, en el minuto 77, las celestes encontraban el premio a su tesón con un tanto de Emma. Tocaba aguantar los ataques constantes del Racing, algo que el Atlético Villalonga hizo con una gran solvencia defensiva hasta que llegó el tanto de Xesca.