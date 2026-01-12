El Arosa da su segundo chispazo de 2026 en el Manuel Jiménez

El año 2026 no ha podido comenzar mejor para el Arosa juvenil de David López «Perú», dos encuentros y dos victorias, dos chispazos en el Manuel Jiménez que le aúpan al sexto puesto de la clasificación y con la posibilidad de mirar hacia arriba. La de este fin de semana fue una victoria de prestigio ante un rival con nombre en la categoría y con jugadores de muy buen nivel como es el Real Oviedo.

Los arlequinados comenzaron el encuentro sin complejos, afianzándose en el duelo a través de controlar el balón ante un rival bastante timorato. Fruto de ese buen juego llegaría el tanto que acabaría dando los tres puntos. Fue al filo del cuarto de hora cuando Marco Pintos se adentró en el área rival para dejar el balón franco a Iván Falcón, que solo tuvo que fusilar al meta oviedista.

El tanto afianzó a los locales y generó muchas dudas entre el equipo visitante, que nunca se sintió cómodo sobre el césped del Manuel Jiménez. Incluso los arlequinados gozaron de alguna ocasión para ampliar la ventaja, aunque no estuvieron acertados en la definición.

El técnico asturiano revolucionó su equipo en la segunda mitad y la escenografía cambió. Los asturianos incrementaron su ritmo y comenzaron a inquietar la meta arlequinada. El esfuerzo defensivo local fue ingente, evitando el acoso y derribo al que los ovetenses sometieron al Arosa. Pese al esfuerzo visitante, los arlequinados fueron un muro que evitó cualquier tipo de acción cerrando un triunfo muy importante para alejarse del descenso y mirar hacia arriba. El próximo duelo de los arlequinados será contra la RS Gimnástica, uno de los equipos en descenso.