Un punto que le sabe a poco al Céltiga

El Céltiga regresó ayer de Ponte dos Brozos con un único punto en el bolsillo, un punto que sabe a poco tal y como se dio el encuentro, en el que los isleños fueron mejores en el cómputo global y vieron como la ventaja que habían conseguido gracias a un gran cabezazo de Marcos Blanco se esfumaba en el descuento. Pese a ello, el punto les permite seguir situado en la zona de privilegio de la clasificación y soñar con luchar con un play off que sería un gran premio para el club el año de su centenario.

Los de Luis Carro, pese a las bajas que arrastraban, plantearon un encuentro en el que el plan de partido era incomodar al Atlético Arteixo en la salida del balón, impidiéndoles combinar con comodidad, algo que consiguieron desde el inicio, creándole muchos problemas al rival en las incorporaciones por fuera. Fue precisamente desde la banda desde donde llegaron las mejores ocasiones de los visitantes: un centro de Dani Prada que un defensa despeja cuando Guille Blanco ya se disponía a enviar el balón a las mallas y otro centro de Anxo que Marcos Blanco cabeceó a la perfección para que Carlos García se luciese evitando el tanto. El meta del Céltiga también fue determinante en un mano a mano con David Rojo en el que le ganó la partida al delantero coruñés.

En la segunda mitad, el Céltiga causó muchos daño en las incorporaciones por banda. Fue así como llegaría el tanto visitante en un centro de Anxo que remató Marcos Blanco y ante el que el meta local no pudo hacer nada. Con el marcador a favor, los isleños se encontrarían con otra situación favorable, la expulsión por roja directa de Adri Otero después de agredir a Rubén con un codazo. Con uno más, los isleños tuvieron controlado el encuentro y gozaron de alguna ocasión más para cerrar el encuentro. Sin embargo, ya en el descuento, el equipo no finalizó una jugada, el Atlético Arteixo montó una contra que no se supo cortar, y la defensa tuvo que cometer una falta muy cerca del área defendida por Antón. La ejecución de la falta no fue la mejor, pero el rechace le cayó en los pies a Manu Berrocal, que lo envió al fondo de las mallas. La igualada dejó fríos a los isleños y sin tiempo de reacción para lanzarse a por la victoria, mientras el Atlético Arteixo supo contemporizar los pocos minutos que quedaban para evitar situaciones de peligro.