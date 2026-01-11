Baloncesto | Tercera FEB
Jarro de agua fría para el Sigaltec
Los vilagarcianos tuvieron dos opciones para llevarse el partido pero fallaron
El Sigaltec perdió ayer por la mínima en el pabellón Sara Gómez de Vilagarcía en un encuentro que tuvo dominado en la primera mitad, pero que dejó escapar en unos pésimos últimos minutos del tercer cuarto. Pese a ello, tuvo hasta dos ocasiones de llevárselo en los últimos veinte segundos, pero el balón no quiso entrar, causando una derrota bastante dolorosa para iniciar el año.
El duelo comenzó muy igualado, con los dos equipos tratando de imponer su ritmo e imponerse bajo el tablero. Lo conseguirían el Sigaltec en los instantes finales del cuarto, gracias sobre todo a la aportación de Pablo Fernández.
El segundo cuarto se caracterizó por el esfuerzo defensivo de ambos equipos, con muchas imprecisiones en ataque. Sin embargo, todo cambió en la reanudación. Los de Gabín iniciaron el cuarto supurando a su rival y parecían encauzar el resultado cuando la ventaja llegaba a los 10 puntos (42-32). Sin embargo, el Ulla Oil Rosalía supo resurgir de esa situación y aprovechar la caída de intensidad de su rival para remontar la desventaja e irse al último cuarto con una ventaja de tres puntos (45-48). El último cuarto fue espeso, con un Sigaltec que veía como no reducía la ventaja. Supo reaccionar y llegó a ponerse por delante (60-59) a falta de 23 segundos, pero una canasta de Jorge Fernández dio el triunfo a los visitantes.
Ficha Técnica:
60-61
Sigaltec - Ulla Oil Rosalía
SIGALTEC: Óscar Castaño (11), Pablo Fernández (19), Aarón Monteagudo (0), Miguel Gil (13), Adrián Kovac (5) -quinteto inicial-Raúl Santórum (0), Jorge Rodríguez (8), Pedro Sabugueiro (4), Dani Rey (0) y Álvaro Rodríguez (0)
ULLA OIL ROSALÍA: Luis García (2), Álvaro Bellón (0), Carlos Gil (4), Andrés Blanco (0), Santi Lope (6) -quinteto inicial- Carlos Valdés (2), Lucas García (8), Manuel Vicente (11), Anxo Iglesias (11), Nilo Barreiro (3) y Jorge Fernández (14).
PARCIALES: 21-14; 30-24 (9-10); 45- 48); 60-61 (15-13)
