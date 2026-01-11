Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gallegos en Groenlandia y DinamarcaJefes de Urgencias se rebelanCondena al SergasSe apaga la Navidad de VigoTractorada OurenseInterparlamentaria del PP
instagramlinkedin

Baloncesto | LF2

El Cortegada inicia 2026 con un triunfo muy trabajado

El Cortegada regresa con un triunfo de Arrasate.

El Cortegada regresa con un triunfo de Arrasate. / Noe Parga

R. A.

Vilagarcía

El Mariscos Antón Cortegada sumó su novena victoria de la temporada en un encuentro que fue madurando y en el que superó las limitaciones en la rotación, unas limitaciones que solo se notaron en un momento crítico del último cuarto. En la victoria merece una mención especial Cris Loureiro, que se echó el equipo a la espalda, escoltada por Blanca Manivesa, para superar a un rival que nunca se rindió.

El encuentro se jugó a un ritmo muy intenso en los dos primeros cuartos, con un Cortegada muy acertado en las acciones ofensivas pero que, muchas veces, pagaba la falta de centímetros, sobre todo, por la acumulación de faltas personales de Christabel Ezumah.

El intenso ritmo bajó en el tercer cuarto, cuando se planteó un duelo mucho más igualado y físico al que el Cortegada supo hacerle frente. En el último cuarto, las vilagarcianas comenzaron a notar el cansancio y las guipuzcoanas se acercaron de forma peligrosa en el marcador, llegando a reducir la distancia a tan solo tres puntos (62-65). Las vilagarcianas supieron resistirse y, desde la línea de tiros libres, acabaron certificando una victoria que les permite arrancar el año manteniéndose en la lucha por el play off.

Ficha Técnica:

64-71

Smartlog Ointxe - Mariscos Antón Cortegada

OINTXE: Joana António (6), Joane Legarreta (5), Naia Badiola (5), Izar Bedía (12), Noroa Garai (12) -quinteto inicial- Mercedes Carrillo (13), Uxue Etxarte (2), Sonia Gutiérrez (6), Oihane Sarasti (0) y Nerea Cabue (3).

CORTEGADA: Christabel Ezumah (9), Cris Loureiro (24), Blanca Manivesa (13), Lucía Carabán (7), Gara Jorge (9) - quinteto inicial- Adriana Martínez (0), Damarís Rodríguez (9) y Teresa Cabello (1),

PARCIALES: 16-21; 30-38 (14-17); 45-53 (15-15); 64-71 (19-19).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents