El Sigaltec, con el objetivo de romper su mala racha

El Sigaltec regresa esta tarde a la competición (Sara Gómez, 19.00 horas) en un duelo de necesitados. tanto los vilagarcianos como su rival, el Ulla Oil Rosalía, regresan a la competición después de acumular una importante racha negativa. En el caso de los vilagarcianos, suman tres derrotas que le acercan de forma peligrosa a la zona baja de la tabla, con tan solo cuatro victorias en su casillero. Situación muy similar está sufriendo el Ulla Oil Rosalía que ha visto como le eran contrarios los últimos cinco encuentros.

Los santiagueses tienen tan solo una victoria menos que los vilagarcianos, pero eso les ha llevado a situarse en la penúltima plaza de la liga, por lo que necesitan romper esa racha negativa con urgencia.