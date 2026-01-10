Rugby
Os Ingleses estrena el año con el liderato en juego
Los vilagarcianos tratarán de mantenerse invictos en A Coruña
La Liga Galega de Rugby regresa a la actividad con un duelo en el que se dirimirá el liderato de la categoría entre el CRAT Coruña y Os Ingleses de Vilagarcía. El encuentro se disputará hoy, a partir de las 16.00 horas, en la Ciudad Deportiva de A Torre, en la ciudad herculina. Al encuentro, los vilagarcianos llegan al duelo en la primera plaza, con 44 puntos en su casilleros, uno más que los coruñeses.
El técnico David Lema reconoce que será «el partido más complicado de la temporada hasta la fecha», destacando que el CRAT «es el actual campeón y sabemos de la dificultad que supone jugar en su campo». Aún así, confía en las opciones de su equipo, al que ve «con ilusión y con ganas de sacar el partido adelante, pero tenemos que estar preparados para todo». Reconoce que «no es una final, pero sí es importante sumar puntos para llegar a la segunda vuelta lo más arriba posible».
El conjunto vilagarciano llega con una racha sobresaliente y la moral alta tras una primera fase casi perfecta, marcándose la misión de cerrar la primera vuelta como líderes invictos de la categoría.
