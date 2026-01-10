Difícil piedra de toque para el Asmubal en A Cañiza

Regresa la competición de liga con al Inelsa Solar Asmubal visitando la cancha del Cañiza en partido que se disputa hoy a las 18.00 horas. Así, las meañesas estrenan el año en un envite muy complicado, en feudo del colíder, que llega con 20 puntos con el Rocasa canario y el Leganés madrileño, y en una jornada que es la penúltima de la primera vuelta.

Las verdinegras tendrán enfrente a la mejor defensa de la liga, por cuanto encajan tan sólo -junto con el Rocasa- 23 goles por partido, fuerte que hacen valer aún más en su cancha, con las jugadora muy arropadas por su público. Arriba, preocupación sobremanera por Sara Carril que es la principal artillera del Cañiza (cuarta del ranking liguero), y que está bien secundado por la brasileña Bruna Simionato y la canguesa Anastasia Doder.

La duda será testar como regresan los equipos a la liga después del parón navideño, el cual vino a interponerse en una racha de seis victorias consecutivas que lograra el Inelsa Solar, y que le dejara en la sexta plaza, enderezando así su mal arranque liguero. El técnico Juan Costas reconocía que, pese a la dificultad de la empresa, sus pupilas pueden tener su chance en A Cañiza si ofrecen la mejor versión de antes del parón. Por su parte, en las categorías autonómicas, la liga retorna en Segunda con el Asmubal recibiendo hoy en Coirón al Balonmán Narón (20.30 horas), mientras el Balonmán Arousa visitará al Arteixo mañana a las 18.30.