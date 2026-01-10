Derbi y viaje a Arteixo para retomar el pulso a la competición

Tras un parón de tres semanas obligado por la celebración de las Navidades, los clubes de la Tercera RFEF de la comarca de O Salnés regresan a la competición con un viaje a Arteixo en el caso del Céltiga y con un derbi entre el Arosa y el Cambados. Los primeros en volver a pisar el césped serán los isleños, que lo harán esta tarde, a partir de las 18.00 horas, en Ponte dos Brozos, donde se enfrentarán al Atlético Arteixo.

Los isleños quieren volver a saborear las mieles del triunfo lejos del Salvador Otero, ya que no suman los tres puntos como foráneos desde el 9 de noviembre ante el Gran Peña. Un triunfo como visitantes afianzaría a los de Luis Carro en el play off de ascenso antes de que finalice la primera vuelta, que despedirán en un bonito duelo con el Arosa.

Enfrente tendrán a un equipo como el Atlético Arteixo, que trata de alejarse de la zona baja de la clasificación. Los coruñeses despidieron el año con un empate ante el Cambados y llevan sin conocer el triunfo desde el 7 de diciembre, cuando derrotaron a domicilio al CD Barco. En Ponte dos Brozos, los de Arteixo no han estado muy acertados esta temporada ya que solo suman un triunfo como locales, y fue en el primer encuentro de liga ante el Gran Peña, al que superaron por un contundente 4-1.

El que se presenta como uno de los encuentros más atractivos de esta penúltima jornada de la primera vuelta se disputará en el campo de A Lomba entre el Arosa y el Cambados. Será mañana, a partir de las 17.00 horas cuando se reedite un clásico del fútbol en la comarca que llevaba varias décadas sin verse en la Tercera RFEF.

Para los dos equipos, el duelo es muy importante. Por un lado, los arlequinados quieren resarcirse de la derrota de Boiro y sumar tres puntos que le sirvan para seguir en la persecución del Compostela. Por el otro, el Juventud Cambados necesita los puntos para alejarse de la zona baja y para acabar con la mala racha de resultados que acumula tan solo un triunfo en las últimas siete jornadas. En los arlequinados podría debutar, a lo largo del encuentro, la última incorporación a la escuadra de Vilagarcía, Manu Fernández.