El Cortegada regresa a la competición sin Maira Horford

El Mariscos Antón Cortegada retoma la competición esta tarde en un duelo con un rival directo en la lucha por colarse en los puestos de play off de esta campaña. Las de Manu Santos visitan la cancha del Smartlong Ointxe de Arrasate con las bajas de María Angulo y de Marta Sanmartín a las que se les ha unido Maira Horford, aunque por motivos muy distintos.

La pívot ha llegado a un acuerdo de rescisión de su contrato con el club vilagarciano para quedarse en Brasil debido a la enfermedad de un familiar, no regresando a Vilagarcía después del parón navideño, lo que deja al equipo un tanto tocado de efectivos para los próximos encuentros y obliga al club a peinar el mercado en la búsqueda de una sustituta.

El equipo guipuzcoano llega al encuentro, que se disputará a las 18.30 horas en el Iturrilpe Kiroldegia, en la séptima posición de la liga y tras despedir el año con una derrota ante el líder, el Maristas. El mayor peligro para las vilagarcianas estará en la aportación de Izar Bedía, jugadora que acostumbra a promediar 15 puntos por encuentro y un total de 5,9 rebotes.