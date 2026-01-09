Martín Fernández, la promesa local convertida en realidad profesional

A sus 24 años recién cumplidos, el vilagarciano Martín Fernández se ha ganado un lugar en el escenario de la 1ª FEB, la segunda categoría del baloncesto profesional español. Lo ha hecho a base de evolución paciente, sin atajos, y con un presente que ya tiene fecha marcada en rojo: la Final Four de la Copa de España, que se celebrará el 24 y 25 de enero con Palencia como sede.

Una cita por un título en la que, además del Cloud.gal Ourense Baloncesto, estarán tres clásicos «grandes» de la segunda competición profesional nacional como son Movistar, Súper Agropal Palencia y Flexicar Fuenlabrada. Y el cuadro ya está definido: Ourense-Estudiantes en una semifinal; Palencia-Fuenlabrada, en la otra.

Una Copa de España que vive su segunda edición con un formato que mezcla categorías y tensión competitiva entre equipos de 1ª y 2ª FEB. Todo ello en eliminatorias a partido único en la cancha del conjunto de inferior categoría. Para Martín Fernández, esta competición está siendo algo más que un añadido en el calendario. Se ha convertido en un altavoz perfecto para confirmar que su nombre ya no es solo una promesa de la «casa», sino una realidad en auge en el baloncesto profesional.

Fernández está completando un camino que ya ha pasado por todas las categorías profesionales. / FdV

Su historia arranca en las pistas de Vilagarcía, en las filas del CLB, y da un giro clave en edad júnior con el salto a la estructura del Obradoiro compostelano. Allí, el trabajo, y sobre todo, la constancia le abrió una puerta que no se regala: el debut en Liga ACB, aunque fuese de manera testimonial. A partir de ese punto, su carrera tomó la ruta larga, la que forja oficios. Una etapa breve en el Lucentum Alicante, vino seguida del paso a la anterior LEB Plata, ahora 2ª FEB. Villarrobledo, Ciudad de Ponferrada y Albacete fueron estaciones de aprendizaje y crecimiento sostenido.

El premio a ese trabajo que luego da frutos sobre la cancha llegó con la firma por el Ourense Baloncesto. Una vuelta a Galicia que supuso el debut en 1ª FEB, la antigua LEB Oro, para iniciar una nueva etapa en la que el crecimiento le sigue acompañando en su trayectoria.

La evolución de una temporada a otra, se nota donde más se aprecia: en el reparto de minutos y responsabilidades. En el actual curso, Martín Fernández Carballo está promediando algo más de 12 minutos con 7.1 puntos y 2.1 rebotes para una valoración estadística media de 7.8. Y en Copa, cuando el margen de error se reduce, su impacto ha subido un peldaño. En las eliminatorias disputadas firmó algo más de 9 puntos en los 15 minutos por partido de los que dispuso. Además aportó una recuperación de media y un perfil muy reconocible: agresivo, vertical, capaz de sumar desde el contacto y de castigar cuando la defensa concede.

El propio Martín Fernández resume su aportación esta temporada con una mirada colectiva y también individual. «Como equipo, empezamos muy bien 6-3 y ahora llevamos cuatro derrotas seguidas contra rivales de arriba. Somos un equipo super trabajador y vamos a ir hacia arriba. En la segunda vuelta tenemos 10 de los 16 partidos en casa y la idea es pelear por las nueve primeras plazas y jugar el play off. Somos un grupo muy entrenable y eso nos ayuda a crecer. El día a día es muy bueno y eso nos hace creer aún más».

El escolta está ganando en peso en la rotación de Moncho López. / FdV

En lo que respecta a su rendimiento en lo individual, «me encuentro con más protagonismo que el primer año, también estoy más maduro a la hora de gestionar determinadas situaciones y eso es algo que se nota. Me veo con más confianza y haciendo las cosas que sé hacer, siendo yo mismo dentro del juego dinámico que tenemos. Me encuentro muy cómodo en Ourense».

La clasificación para la Final Four se cerró en Logroño, con victoria del Cloud.gal Ourense por 64-72. Y ahí aparece Martín en el papel que define a los jugadores de rotación que quieren dejar de serlo: el de factor.

En la estadística oficial del partido figura con 13 puntos, 1 rebote, 1 asistencia y 18 de valoración, además de 2 recuperaciones, en 23 minutos sobre la pista. En el entorno del partido se maneja la posibilidad de una asistencia más —y, por tanto, una valoración superior— pendiente de corrección estadística. Más allá del número exacto, el mensaje es inequívoco: en el cruce que otorgaba un billete a la Final Four, Martín fue uno de los nombres propios del equipo. Un síntoma más de su rendimiento con su máximo aún por llegar.

Un reencuentro especial ante el Obradoiro

La actualidad no permite recrearse. Antes de mirar a enero, el calendario le regala un partido con carga emocional: Cloud.gal Ourense–Monbus Obradoiro, este sábado a las 19.00 horas en el Pazo Paco Paz.

No es un rival cualquiera para Martín: es el club con el que se asomó por primera vez a la élite. Un duelo que mezcla pasado y presente y que, en clave de equipo, llega como un punto de inflexión para recuperar terreno en la liga en un momento de pérdida de posiciones.

Final Four en el horizonte, un derbi inmediato y una temporada que, según el propio jugador, se apoya en una idea clara: trabajo, entrenabilidad y crecimiento. La foto es poderosa por lo que simboliza en Vilagarcía: un jugador formado en la base local, curtido en la ruta larga de las categorías FEB y hoy instalado en el segundo escalón del baloncesto profesional… con una Final Four nacional en la agenda y minutos de verdad en un equipo de tanto nivel.

Y todo ello sin perder de vista el baloncesto de su tierra y la trayectoria de un Sigaltec en el que brilla su hermano Pablo Fernández en 3ª FEB. Otro talento sobre la cancha que tiene un modelo a seguir en su propia casa. Todo el trabajo que juntos hacen cada verano deja claro que sin esfuerzo es imposible lograr nada en ninguna materia.