«Estoy logrando cosas en estos últimos dos años que no me hubiese imaginado»

La judoka de Vilagarcía, Leyre Villamediana, a punto de cumplir 20 años, afronta 2026 como una de las grandes candidatas al título nacional júnior en -63 kilos. Estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas en Pontevedra, combina la universidad con dobles sesiones de entrenamiento en el CGTD y un calendario que mira a Europa.

—Llega a 2026 señalada como una de las grandes candidatas en -63 kilos. Pero antes, ¿toca hacer balance de 2025?

El año pasado fueron muy buenas sensaciones. Tuve todo oros menos en el Campeonato de España que fui séptima en júnior. En esa competición no salió como esperaba, pero aun así tengo muy buenas sensaciones de lo que fue todo el año y eso me da fuerzas para lo que está por venir.

—Cuando piensa en ser campeona de España júnior, ¿es consciente de la dificultad?

A finales de enero tengo el Campeonato de España júnior en Pamplona y ese es uno de los objetivos de la temporada. Luego vienen las Copas de Europa para clasificar para un Europeo y un Mundial. Son retos muy buenos. La primera es en competición de copas de Europa será en Málaga, y después Portimao, Italia, Suiza y Turquía.

—Hay otro rival importante en su carrera que no conviene pasar por alto: la financiación.

Diría que es uno de los rivales más importantes que tenemos. Somos un deporte minoritario, sin apenas patrocinadores y tenemos que pagarnos prácticamente todas las competiciones a base del bolsillo familiar. Eso es algo que también tengo presente y lo transformo en motivación.

—Dentro de lo que es tu preparación, ¿cuál es su obsesión positiva ahora mismo: un detalle técnico, el físico, la cabeza…?

Creo que más que el judo, lo que más tengo que trabajar es la cabeza. A veces me meto demasiada presión porque soy muy autoexigente. Me cuesta controlar los nervios. Más allá de lo deportivo, el poder ganarles a muchas rivales depende de mi cabeza. Sabiendo que el trabajo ya está hecho, y muy bueno en el CGTD, tengo que aprender a competir disfrutando.

Una de las técnicas desarrolladas durante un entrenamiento. / Iñaki Abella

—¿Qué le diría su «yo» de hace dos temporadas si viera tu momento actual y el crecimiento que está teniendo?

La verdad es que fueron dos años muy buenos. Empecé en judo con 3 años y me fui al CGTD de Pontevedra con 15 y un bronce gallego. Fui consiguiendo resultados pronto y el trabajo se está reflejando en estos dos últimos años, consiguiendo cosas que no hubiese imaginado. Ahora estoy cuarta en el ranking nacional júnior.

—¿Cómo empezó lo suyo con el judo?

Mi padres y mis tíos practicaban. Les acompañaba al gimnasio de Crespo… y no sé, ahí empecé. Luego fui cogiendo el gusto a la competición, a ir a cualquier torneo. Después seguí y dije que quería ir al centro, me cogieron y aquí estoy.

—¿Qué le diría a la Leyre que va a salir al tatami el día del Campeonato de España ?

Le diría que estuviera tranquila y que confiase en el trabajo. Que se acuerde de que hace un año no podía ni competir con la rodilla rota. Y que, sobre todo, disfrute.

«Con trabajo se puede competir a alto nivel»

—¿Cómo es su día a día en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva?

Me levanto para entrenar a las 8 de la mañana, sobre todo a nivel físico. Luego de 10 a 12 voy a la universidad y por las tardes tengo tres horas de judo. Estudio antes del entrenamiento y trato de descansar un poco después de comer. Luego muchos fines de semana toca viajar para competir.

—¿Qué entrenador le ha marcado más y por qué?

Quizá Laura Bajo, mi actual entrenadora junto a Marcial Romero en el CGTD. Pasé por una lesión de cruzado en la temporada 23/24. Fue en noviembre y seguí compitiendo con el cruzado roto para poder estar en el Campeonato de España. Aún así fui séptima en el sénior y quinta en júnior. Me operé tres días después del Campeonato de España. Ella se rompió dos veces el cruzado también, y en el postoperatorio que pasé fue un pilar muy importante para mí, sobre todo en los momentos de más debilidad. Fue una inspiración para mí y lo sigue siendo porque ella también fue deportista y logró muchos títulos importantes.

—¿En qué momento se dio cuenta que puede estar entre las mejores de España?

Hace bastante poco. Al principio, cuando entré en el centro, estaba un poco perdida. Llegué después de un Campeonato Gallego infantil y después de una pandemia en la que apenas se compitió. Fui metiéndome poco a poco en la dinámica y en el Campeonato de España senior, con la rodilla rota, competí con la que había sido subcampeona de Europa y vi que la diferencia no era tanta. Y eso me hizo pensar que podría abrirme camino. Me motivó todavía más y te das cuenta que con trabajo se puede llegar a competir a alto nivel.

«Me cuesta cambiar el guion en los combates»

—¿Qué es lo que más se nota cuando se da el salto a lo internacional?

Sí, el salto a lo internacional se nota. La esencia del judo no cambia, pero sí que es más complicado ganar. En España también es verdad que estamos en un muy buen nivel, con clubes como Brunete, con cinco olímpicos, pero te encuentras con físicos muy importantes a ciertos niveles.

—En -63 kilos, ¿qué cree que le diferencia en lo competitivo?

Mi judo es muy fuerte en los agarres. Mis entrenadores me dicen que tengo mucha fuerza en los brazos y eso me ayuda. Es una base para generar ventajas. Pero también sé que tengo que mejorar en no volverme loca cuando no sale el plan A. Me cuesta el cambio de guion si no encarrilo el combate como tenía pensado.

—Para terminar: ¿a quién quiere dedicarle lo que venga este año?

Sobre todo a mi padre, que es el que está ahí siempre. También cuando las cosas salen mal. Y, por supuesto, a mis entrenadores.