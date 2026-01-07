El derbi Arosa-Juventud de Cambados: una rivalidad comarcal que se recupera 15 años después

Casi quince años después, uno de los derbis comarcales más clásicos vuelve a tener fecha, hora y escenario de los que se subrayan en rojo. Arosa y Juventud de Cambados se reencuentran este domingo en A Lomba (17.00 horas) en un partido que, más allá de la clasificación, recupera una parte del calendario emocional del fútbol histórico de la comarca.

La última vez que hubo puntos en juego fue hace casi tres lustros. Fue en la temporada 2010/11 cuando ambos equipos se vieron las caras en Preferente. Un ejercicio en el que los de Burgáns perdieron la categoría y los vilagarcianos finalizaron en mitad de la tabla en un año marcado por las dificultades económicas.

Aquel curso dejó dos referencias que el tiempo ha conservado como pequeñas postales del recuerdo: el Juventud de Cambados ganó 2-0 en Burgáns el 14 de noviembre de 2010 y el Arosa respondió con un 3-1 en su campo el 3 de abril de 2011. Desde aquella tarde de primavera hasta hoy han pasado 14 años y nueve meses sin un Arosa–Juventud de Cambados de liga. Casi una generación futbolística completa: suficiente para que cambien plantillas, categorías, hábitos… y también la forma en que se mira un derbi, y sobre todo, las ganas de ambas aficiones de volver a revivir una rivalidad que viene de antiguo.

El regreso a 3ª RFEF del equipo entrenado por Pénjamo ha sido la llave que ha vuelto a abrir esta posibilidad. Ello y las tentativas fallidas de ascenso a 2ª RFEF de los arlequinados. En este contexto, el partido llega cargado de relato, pero también de números que ayudan a entender el por qué del reencuentro tanto tiempo después. Y es que si bien, las hojas de ruta de cada equipo marcan objetivos diametralmente opuestos, las trayectorias a lo largo de la segunda mitad de 2025 descubren puntos de encuentro que incitan a una mayor igualdad de lo que dice la clasificación.

Los arlequinados están haciendo de A Lomba su principal filón de puntos. | Iñaki Abella

El Arosa afronta la jornada instalado en la zona alta: tercero con 26 puntos, fruto de 7 victorias, 5 empates y 3 derrotas. Su línea más sólida está en casa. A Lomba se ha convertido en un argumento por sí mismo: el equipo se mantiene invicto como local (5-2-0), con 17 puntos conquistados ante su gente. Lejos de Vilagarcía, el balance es más terrenal (2-3-3), una diferencia que explica tanto su posición en la tabla como el peso que adquiere, en días como este, la idea de proteger el fortín. Más aún, tras la herida que dejó la derrota en Boiro (3-0) que supuso una despedida de lo más amarga al pasado año.

Los cambadeses, por su parte, llegan desde la zona media-baja: decimocuarto con 15 puntos y un registro global de 3-6-6. Y aquí aparece una de esas curiosidades que suelen darle filo a los derbis: los de Burgáns se han mostrado más competitivos lejos de su campo que en casa. Sus números dibujan un 2-2-4 como local y un 1-4-2 como visitante, con una tendencia marcada a sumar a base de empates cuando juega fuera. En otras palabras: un equipo que, en escenarios ajenos, ha sabido resistir, vivir del partido largo y rascar puntos cuando parecía que el guion le era menos favorable.

En el balance realizado por ambos entrenadores en este parón navideño deja un marcado espacio para el margen de mejora. Gonza Fernández deja claro que su equipo tiene que mantener el alto nivel de concentración durante mayor número de minutos. A esta valoración, el balance obliga también a mejorar rendimiento a domicilio, dado que el Arosa ocupa la novena plaza en la clasificación que solo mide el bagaje como visitantes.

En el caso de los amarillos, Pénjamo tiene claro que es cuestión de definición donde su equipo tiene que dar un paso adelante. Y es que a nivel defensivo los 14 goles encajados hasta la fecha constituye una marca al alcance de muy pocos equipos. Por contra, los 13 goles a favor son una marca que solo es empeorada por tres equipos, lo que evidencia escasez.

Así se presenta un duelo que llevaba demasiado tiempo sin asomarse al calendario oficial: con el Arosa defendiendo su inercia en A Lomba y el Juventud intentando convertir el reencuentro en oportunidad. Pero, por encima de todo, con esa sensación tan propia de los partidos con memoria: que no se explican solo en 90 minutos. Se explican en el tiempo que pasó desde aquella Preferente 2010/11 hasta hoy, cuando por fin —otra vez— Arosa y Juventud vuelven a enfrentarse en liga.

El Céltiga, ante un Arteixo hambriento en casa

El Atlético Arteixo y el Céltiga adelantan un día la vuelta a la competición. Será el sábado (18.00 horas) en feudo coruñés y en un partido de firmes propósitos de enmienda para ambos equipos.

Para los de A Illa, el reto estará en mejorar un rendimiento a domicilio que nada tiene que ver con la excelente producción como local. La comparación evidencia una metamorfosis alarmante. Si bien en casa los de Luis Carro han logrado 19 de los 24 puntos disputados, en base a 6 victorias, un empate y una única derrota, lejos del Salvador Otero solo han arrancado seis puntos en siete desplazamientos.

Sin nada que reprochar al rendimiento de su equipo, el propio Luis Carro sabe que es precisamente como visitantes donde tratarán dar un paso adelante. La quinta posición que ocupan, algo muy a tener en cuenta siendo un recién ascendido, también deja lugar a la ambición.Enfrente estará un Arteixo que no gana como local desde la primera jornada. Desde entonces la serie de resultados comprende tres empates e igual número de derrotas.