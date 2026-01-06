Maira Horford, sin fecha de retorno a Vilagarcía

El Mariscos Antón Cortegada retomará el sábado la competición en Liga Femenina-2 y lo hará a domicilio. Será viajando a la cancha vasca del Smartlog Ointxe, equipo que ocupa la séptima plaza con dos triunfos menos que las vilagarcianas.

Al margen de la exigencia que supondrá superar a cuadro de Mondragón, una de las principales preocupaciones de Manu Santos está en el estado de su propia plantilla. Y es que, por unas u otras circunstancias, a día de hoy está teniendo que entrenar en condiciones precarias en cuanto a número de jugadoras importantes en la rotación.

El último partido del año pasado, el que terminó con una victoria por la mínima ante Ibaizábal, resultó excesivamente caro en forma de lesiones para el equipo de Manu Santos. A la luxación de hombro de María Angulo, se le sumó el fuerte esguince de tobillo de Marta Sanmartín que la tiene inactiva desde entonces.

El técnico vilagarciano se resigna a perder a la pívot vitoriana durante varias semanas debido a que se trata de una articulación de complicada rehabilitación. Incluso no se descarta el paso por el quirófano. En el caso de la base pontevedresa, la esperanza de que pueda disputar algunos minutos el sábado en Mondragón pasa por resolver la incógnita en las horas previas al viaje.

Quien tampoco estará a disposición con toda seguridad en la cancha vasca es Maira Horford. La jugadora dominicana se encuentra todavía en Brasil debido a un problema de salud de su madre, por lo que no se puede concretar la fecha de vuelta para incorporarse a la disciplina del Mariscos Antón Cortegada.

En esta tesitura, Manu Santos tendrá que echar mano del equipo filial para poder completar la convocatoria de cara al que es un partido muy importante de cara a asentar sus opciones de clasificarse para la fase de ascenso.