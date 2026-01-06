El Festival de Navidad del Club Vilarousa reunió a 150 gimnastas en el pabellón Sara Gómez

El pabellón Sara Gómez tuvo como primera gran cita de 2026 el Festival de Navidad que, como cada año, organiza el Club Gimnasia Rítmica Vilarousa para mostrar la evolución de sus deportistas.

Cerca de 150 gimnastas atrajeron la atención de centenares de personas que siguieron la exhibición desde las gradas generándose un ambiente deportivo, festivo y navideño a partes iguales. A ello contribuyó también la decoración desarrollada por integrantes del club para que todo estuviese a la altura de la cita.

El pase por los tapices se convirtió en una sucesión continua de aplausos a cada coreografía. Con edades comprendidas entre los 3 y los 20 años, las gimnastas fueron desarrollando ejecicios, tanto de conjuntos como individuales, de un alto nivel técnico. Todo ello, sobre la base de lo aprendido la pasada temporada, dado que ahora los entrenamientos empiezan a estar encaminados en el comienzo del ejercicio deportivo que ya arranca.

El evento se convirtió además en punto de encuentro de las diferentes escuelas que tiene el club, incluso en otros ayuntamientos. Son los casos de Catoira y Caldas de Reis, si bien no pudo asistir en esta ocasión la del Concello de Ribeira. A ellas se le sumaron el más de medio centenar de deportistas que compiten oficialmente, las que forman parte de la categoría interescolar y aquellas niñas que forman parte de las escuelas en Vilagarcía, tanto en la municipal como la que el club desarrolla en el pabellón Castelao-Helena Mariño.

Las gimnastas desarrollaron ejercicios de una alta calidad técnica. / José Cuervo

Si bien la competición finalizó el pasado noviembre con la participación en el Campeonato de España, el Vilarousa dejó patente sobre los tapices los valores que le han convertido en una de las mejores escuelas de gimnastas de Galica. Sandra Estrada, principal responsable deportiva de la entidad, destacó que «el festival salió a pedir de boca. Es una jornada de convivencia y de toma de contacto nuevamente con la competición, pero sobre todo las niñas se conocen y las familias que forman parte del club también».

Incluso se dio la anécdota de que en un ejercicio, con las cintas como elemento, éstas quedaron enganchadas en las cerchas del pabellón debido a la escasa altura para la práctica de la gimnasia rítmica.

El ambiente festivo también se hizo notar en los sorteos. Los más afortunados se llevaron a sus casas desde lotes de conservas e ibéricos, equipaciones del club y hasta un viaje en una tarde para el disfrute.