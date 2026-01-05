Villalonga y Umia pasan de ronda en la Copa Deputación

El primer fin de semana del año, y con las competiciones autonómicas de liga en modo descanso, se disputaron varias eliminatorias de la Copa Deputación. Dos de los equipos arousanos que estarán en la siguiente ronda son los dos representantes en Preferente: Villalonga y Umia.

Los celestes tuvieron un desplazamiento corto puesto que visitaron el feudo del Deportivo Grove para imponerse por 1-2. Iván Capelo fue el autor de los dos tantos de los de Roberto Lázaro, el primero de penalti y el segundo en el minuto 98. Los grovenses hicieron su gol con el 90 ya cumplido por medio de Hugo Dopico.

También el Umia superó la eliminatoria al vencer al Sport Team Estrada (1-3). Los de Lino González confirmaron las buenas sensaciones en cuanto a juego de los últimos compromisos ligueros con un trabajo muy serio.

Joseph adelantó a los de Barrantes en el minuto 16 y Emilio amplió la diferencia a la hora de juego. Los estradenses hicieron el 1-2 en el minuto 85, pero a continuación fue Carlos González el que firmó la sentencia con el 1-3.

El siguiente rival del Umia en Copa Deputación serán sus vecinos del Ribadumia, después de que los de A Senra superasen al Poio por 1-2. Nico Fariña hizo el 0-1 en el minuto 16 y el gol definitivo fue obra de Cristian López en el minuto 82.

También el Portonovo superó la eliminatoria, pero por la vía de los penaltis tras cerrar con empate (1-1) el tiempo reglamentario ante el San Adrián tras adelantarse por medio de Fernando Lezcano en la primera parte.

Una de las sorpresas de las eliminatorias fue la eliminación del Cordeiro a manos del Xuventude Sisán (2-0). Pablo Torres y Dani Gondar hicieron los goles para los de Ribadumia. También el Amanecer estará en la siguiente eliminatoria tras ganar al Campañó (0-2). En la tarde de ayer hizo lo propio el San Martín tras imponerse en Silleda al Lamela (1-2) siendo eliminados el Chispa y el Deiro.