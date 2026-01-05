Fútbol | 3ª RFEF
Iván Varela deja A Lomba para buscar minutos en el Sigüeiro
D. Doval
Vilagarcía
El Arosa ha llegado a un acuerdo con Iván Varela para que el canterano del club pueda salir como cedido hasta final de temporada para jugar en las filas del Sigüeiro.
La falta de minutos ha sido determinante para, a sus 20 años, tener más oportunidades en un equipo de menor categoría con la idea de volver a competir por un puesto en A Lomba la próxima temporada.
«Llevo muchos recuerdos bonitos y me voy siendo mejor jugador. Deseo al Arosa todo lo mejor esta temporada y estoy seguro que cumplirá todos sus objetivos», afirmó Varela.
