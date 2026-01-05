El Arosa se reconcilia con la victoria a costa del Racing de Ferrol (2-0)

El Arosa abrió 2026 con una bocanada de aire fresco. Lo hizo con una victoria tan necesaria como práctica ante el Racing de Ferrol, colista a su llegada al Manuel Jiménez, en un partido resuelto a base de pegada: un zarpazo nada más arrancar y otro cuando el empate visitante ya asomaba por el horizonte. Los tres puntos, además, dejan a los arlequinados con su quinta alegría del curso y de nuevo mirando hacia arriba, instalados en la novena plaza.

No había terminado la grada de acomodarse cuando el encuentro ya se había puesto de cara. Una acción por la derecha terminó con balón al área y Pablo Martínez no perdonó. El portero ferrolano erró en la acción y el arlequinado mandó la pelota a la red antes de que se cumpliera el primer minuto. Un 1-0 relámpago que dinamitó cualquier guion previsto y obligó a los de Míchel Alonso —de regreso a Vilagarcía tras su etapa en el primer equipo arlequinado el curso pasado— a dar un paso al frente.

Con ventaja, el Arosa de David López «Perú» eligió el camino del control. Líneas juntas, bien escalonadas, y un partido cocinado a fuego lento para impedir que el Racing encontrase profundidad. En esa primera parte, el área apenas se vio amenazada: las acciones a balón parado fueron la vía más recurrente para colgar algún envío, pero sin remates que pudieran catalogarse como ocasión clara. Mucho orden, poco ruido y un 1-0 que se sostenía más por la consistencia local que por un intercambio de golpes.

Los arlequinados celebraron el primer tanto a los pocos segundos. / Noe Parga

El descanso cambió el paisaje. El Racing echó el resto y, ya con más balón y más intención, fue empujando al Arosa hacia un escenario incómodo: el de resistir con una ventaja mínima. Los ferrolanos empezaron a generar peligro real y Adrián tuvo que aparecer en un par de intervenciones de gran valor, de esas que sostienen puntos.

También el Arosa tuvo lo suyo, aunque le faltó precisión para castigar los espacios que iban apareciendo conforme el rival arriesgaba. Entre la necesidad de ambos y lo estrecho del marcador, cada acción fue ganando trascendencia y el partido entró en esa fase en la que una jugada decide el relato: empate si acierta el que empuja, sentencia si acierta el que espera.

Y la sentencia llegó cuando más se mascaba el 1-1. Una contra por la banda derecha, conducida por Carlos, terminó en un servicio perfecto al área. Xavi Durán atacó el segundo palo y remató a bocajarro para firmar el 2-0. Un golpe definitivo, el cierre ideal a un encuentro que el Arosa abrió con acierto y cerró con contundencia.

Dos mordiscos, uno al inicio y otro al final, para cortar de raíz la mala racha: el equipo se reencuentra con el gol y con la victoria tras un mal diciembre.

Ficha del partido:

2-0

Arosa - Rácing de Ferrol

AROSA: Adrián, Juan Diego, Roi Rodríguez, Lesta, Fontaíña (Carlos Rodríguez, min. 79), Yeray, Iago Soto, Marco (Goitia, min. 71), David Sánchez (Morita, min. 89), Xavi Durán (Yeray Núñez, min. 89) y Pablo Martínez (Pablo Míguez, min. 71).

RACING DE FERROL: Piñón, Joel Ferreira (Antón, min. 79), Diego Rey, Mario (Aranaga, min. 71), Marcos Díaz (Iago Carrera, min. 56), Adri Martínez (Darek, min. 46), Íker Ares, Hugo López, Joel Tenreiro, Kike y Dani González (Aarón, min. 71).

GOLES: 1-0, min. 1: Pablo Martínez;2-0, min. 88: Xavi Durán.