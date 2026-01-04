Fútbol - 3ª RFEF | Rubén Cornes «Pénjamo» Adestrador do Juventud de Cambados
«A permanencia ten que pasar por facer de Burgáns a nosa fortaleza»
Rubén Cornes «Pénjamo» (37 anos) é o home que colleu o temón que levou o Juventud de Cambados ata o salto á 3ª RFEF, unha categoría á que o club regresou 28 anos despois. Ex-xogador do equipo ata os 31, suma xa a súa sexta tempada no banco e analiza o primeiro treito de liga, as claves do equipo e o que queda por diante de cara o única meta en mente que non é outra que a permanencia.
Dende os 8 anos que entrou como xogador do Juventud de Cambados, Rubén Cornes «Pénjamo» é, por méritos propios, unha voz autorizada a falar de todo o que rodea o clube, e por suposto, o primeiro equipo que el mesmo levou a 3ª RFEF tras o historico ascenso do verán pasado.
Levan 15 puntos en 15 partidos. É o que estaba previsto?
Evidentemente, valóroo de maneira positiva. Houbo encontros nos que quedou esa sensación de poder sumar algo máis, por exemplo polos goles encaixados nos minutos finais, como no campo do Compostela ou do Boiro. Nalgún partido quedou un sabor agridoce; tamén nos pasou unha vez ao revés, a favor, en Barbadás, e tamén sufrimos o contrario en Noia. Hai que seguir traballando ese aspecto dos últimos minutos. Quizais poderiamos ter máis puntos, pero no verán eu asinaba chegar o Nadal con 15 puntos e fóra do descenso directo. O importante é estar no camiño do obxectivo.
En que cre que o equipo ten que dar un paso adiante no que queda de competición?
Quizais o paso adiante está en ser capaces de competir sempre do mesmo xeito e, cando temos controlado o partido durante moito tempo, mellorar na parcela ofensiva, nas situacións de finalización. Está custándonos ter ese acerto que é clave para desequilibrar os partidos. Lembro que perdemos catro partidos na casa por 0-1 encaixando no primeiro tramo e logo non fomos capaces de interpretar mellor as situacións ante bloques baixos. Fáltanos materializar máis, pero sen esquecernos do bo traballo que estamos facendo: da nosa defensa, do traballo colectivo, de axudarnos moito. Desa solidariedade non nos podemos esquecer; e a partir de aí atopar ese plus nas finalizacións e na definición que tamén é vital para seguir sumando.
Sendo novos na categoría, está a sorprendelo o nivel da competición?
O salto de categoría é bastante grande. Aos equipos cústanos superar certas situacións porque o rival é capaz de frearte e superarte cun cambio de ritmo; fisicamente é outra cousa. O ritmo cústache mantelo e igual iso tamén ten que ver con algúns finais que estamos tendo en contra. O ritmo é maior e a calidade dos futbolistas nótase. A intensidade é máis elevada ca na categoría inferior. Temos moitos debutantes e estanse facendo á categoría. A veteranía de Pazos, Fran, Diego Iglesias… axúdanos, e os máis novos teñen ilusión, condicións e implicación para medrar e acadar esa madurez que lles permita decidir ben. Estas primeiras 15 xornadas fortalecéronnos.
Agora levan catro partidos sen gañar. En que incidíu no parón?
Falamos do que nos estaba pasando nestas últimas catro xornadas, sacando tamén cousas positivas, como do último empate, no que tivemos moitas situacións favorables e superamos situacións difíciles. Incidimos nese control que temos que ter en momentos moi puntuais: xestionar os tempos, a concentración en situacións de xogo e tamén a pelota parada.
Con só 14 goles encaixados, a fortaleza defensiva semella innegociable neste Cambados.
No defensivo estamos traballando ben, pero non nos podemos esquecer diso. A partir de aí, temos que tratar de xerar máis ocasións dentro da área e aumentar o ritmo e a velocidade nas decisións.
Devolver o club á 3ª RFEF 28 anos despois é un mérito enorme. Dá tempo a pararse e valorar o conseguido?
Claro que o pensas e o valoras. Eu case nin recordo ver xogar o Cambados na Terceira División. Despois de toda a travesía que pasamos, ese ascenso valóroo e dálle o mérito que ten. O ano pasado os xogadores fixeron un traballo bestial en liga e en Copa, pero o presente é o que manda: o fútbol non ten memoria. Agora estamos nunha situación non tan bonita, pero ten moito mérito o que estamos facendo, sendo capaces de competir en 3ª RFEF despois de 28 anos. Quédanos esa faena de refrendalo coa permanencia.
O club tamén está respondendo a este salto?
Si. Internamente o club deu un paso adiante: no día a día o futbolista ten todo o que necesita. Profesionalizáronse cousas como o material, os adestramentos, a roupa, as instalacións, un ximnasio propio en Burgáns… Nese aspecto medrou e a imaxe do campo é outra, máis acorde coa categoría na que estamos.
E a nivel persoal, que supón para vostede?
Unha satisfacción enorme. Como xogador sempre intentas chegar o máis alto posible, pero eu nunca cheguei a quitarme ese «gusanillo» de chegar á 3ª RFEF porque non tiven esa oportunidade. Conseguir iso como adestrador no teu pobo é o máximo: unha alegría inmensa vivilo en primeira persoa e ver o Cambados outra vez en 3ª RFEF. Disfrútoo moito, incluso nos momentos máis difíciles hai que aprender a desfrutar porque tamén é aprendizaxe.
«Cando a afección responde, o equipo nótao»
Hai intención de reforzarse no mercado de inverno?
Tócanos traballar aínda máis porque o orzamento é o que é. Mira o caso de Pazos: debutou co Arteixo con 41 anos e a ilusión que ten valenos moito no vestiario. Estamos mirando o mercado, pero doado non é. O futbolista que vén de fóra precisa vivenda e para o Cambados agora é complicado. Oxalá dentro duns anos se poida chegar a ter máis opcións. A principio de tempada tivemos a lesión de longa duración de David Pérez no lateral esquerdo e desde ese momento estamos tentando buscar algo que nos encaixe nesa posición. Tamén nos fai falta algún perfil ofensivo, con colmillo. O mercado de inverno ten que ser de rendemento inmediato, non pensando na seguinte tempada. Podes atopar algún futbolista de futuro, pero non creo que teña que ser a prioridade.
Burgáns está chamado a ser o bastión para lograr a permanencia. Vés así?
Véxoo coma ti. Un debe noso é Burgáns: na casa temos que mellorar os números. A permanencia ten que pasar por facer de Burgáns a nosa fortaleza.
Tras 15 partidos, a clasificación xa se asemella á que haberá ao final?
Creo que pode haber moitas variacións. Hai equipos que na segunda volta van ir para arriba, como o Estradense: houbo moitos partidos nos que lle faltou sorte e vai medrar. Hai moita igualdade; o Somozas, que empezou empatando con nós con dez durante 70 minutos e despois enganchou unha racha sen perder tremenda con resultados curtos. A igualdade é máxima e, salvo algún partido, todo está moi parello. Haberá carrusel: cambios, lesións, reaccións, baixóns… Nós temos que seguir co traballo diario e mellorar, sobre todo, no ofensivo.
Que papel lle da á afección á hora de lograr o obxectivo?
É fundamental. Na casa, cando a afección responde, o equipo nótao. O respaldo que se xerou a tempada pasada co ascenso fai que levantes partidos como o último co Arteixo, cando parecía que estabas morto.
