Fútbol | 3ª RFEF
Manu Fernández se une a la disciplina del Arosa
El vigués, de 22 años, juega como central y mediocentro | Procede del Puertollano
El Arosa ha incorporado a Manu Fernández, jugador sub 23 natural de Vigo, procedente del Puertollano de 3ª RFEF y que se desenvuelve en las posiciones de central y mediocentro.
Formado en la cantera del Celta durante 9 temporadas, también tuvo paso ya como sénior por el Atlético Albacete antes de recalar en Puertollano. Allí, una lesión de cuádriceps le llevó a perder un puesto en la rotación y ahora, ya recuperado, ha aceptado la oferta del Arosa «porque como en casa en ningún sitio. Además, el proyecto es muy bueno y estoy encantado en lo humano y en lo deportivo».
La nueva incorporación se define como «polivalente, inteligente, con buen trato de balón y mucha energía». Manu Fernández ya lleva dos días entrenando a las órdenes de Gonza Fernández con quien ya coincidió ocasionalmente en la base del Celta.
- Davila 31/12/2025